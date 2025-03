Jesús Rodríguez y Juanlu Sánchez ya se pican por el derbi Betis - Sevilla

El Gran Derbi ya se juega en el vestuario de la Selección Española Sub-21. El equipo de Santi Denia juega este viernes ante República Checa como local a las 19:30 horas y Alemania como visitante el próximo martes 25 a las 20:30 horas. Tras ello, volverá con el Real Betis Balompié para comenzar a preparar junto al resto de sus compañeros el importantísimo choque del domingo en el Benito Villamarín ante el eterno rival. En todas esas citas estará Jesús Rodríguez, que en una entrevista con Diario AS ha hablado de lo que espera del 'mejor derbi del mundo', sus piques con los compañeros del Sevilla FC, lo que le pide Pellegrini, cómo es jugar con jugadores de la talla de Isco, Lo Celso y Antony...

Precisamente sobre el gran partido comenzó comentando que ya comienzan esas típicas bromas y piques entre los integrantes de ambas plantillas en el vestuario de 'La Rojita': "Algún pique he tenido con Juanlu estos días por el derbi. Veremos que pasa, para mí es el mejor derbi del mundo. Espero que sigamos con la misma dinámica ganadora y confío en hacer felices a los béticos". De hecho, el próximo sábado estará presente en el entrenamiento a puertas abiertas en el que los heliopolitanos darán el último aliento a los suyos.

Jugar con Antony, Lo Celso e Isco, una delicia

Y es que para Jesús Rodríguez, compartir vestuario con jugadores de este calibre es un gusto: "Entrar en el vestuario y encontrarte a esos jugadores históricos y que me hayan acogido tan bien es una pasada. Y la hora de jugar, todo es más fácil, claro. En 1ª RFEF dan más palos, pero el ritmo es mucho mayor en Primera. Pero todo es más fácil cuando juegas en campos top con compañeros que tengo como Lo Celso, Isco y Antony. Lo de Isco es increíble. Pero Lo Celso y Antony también son muy buenos. Desde que llegó Antony hemos mejorado mucho".

Y a todos ellos, quien los pone en consonancia es Manuel Pellegrini, alguien muy importante también para el alcalareño: "Me da mucha confianza. Me pone de titular con 19 años y esa confianza se transmite en el campo. Me pide que encare y que sea yo mismo".

Jesús Rodríguez en su primer día como jugador de España Sub-21 / RFEF

Una estrella 'en calentamiento'

Ya lo dejó claro en su entrevista inicial en su primer día con la Sub-21, está dando el 50% de lo que tiene dentro: "Yo creo que todavía no estoy ni en la mitad de lo que soy capaz de dar. Y eso también me pone más contento porque me hace trabajar más en el día a día para conseguir mi mejor versión. Esperemos que esta llegue pronto y podamos ayudar tanto al equipo como a la Selección" y así admite que se lo ha llegado incluso a transmitir a su familia.

"Mejorar personalmente. Se está hablando de mí, pero ya le dije a mi padre: ‘Papá, estoy dando el 50% de lo que soy”. Tengo que trabajar para coger mi mejor versión pronto", admite que esa es su meta para un año 2025 en el que puede llegar a tener muchos retos por delante, tanto con el Betis como también con las diferentes categorías inferiores. El europeo con la Sub-21, el Mundial con la Sub-20... Jesús es ambicioso y lo quiere todo 'pero sin dejar tirado al Betis'.