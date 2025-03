Lo Celso, el 'canalla' que el Betis espera para el derbi

Sevilla/Sevilla y Rosario. Rosario y Sevilla son dos ciudades semejantes a nivel futbolístico. Ambas respiran fútbol cada segundo y están divididas en dos universos idénticos, el clásico rosarino (Rosario Central-Newell’s Old Boys) y el derbi sevillano.

El primero es posiblemente el choque más picante del fútbol argentino y el segundo, del fútbol español, y al próximo capítulo de éste, el domingo 30 de marzo en el Benito Villamarín, espera el Betis que llegue a tiempo Giovani Lo Celso, quien conoce perfectamente la importancia de un clásico y de un derbi siempre tan pasionales.

Lo Celso es hincha a más no poder de Rosario Central. Allí se formó y debutó en el fútbol profesional. Fue en 2015 de la mano del Chacho Coudet, hoy técnico del Alavés. Es un canalla más (así se conocen a los aficionados de Rosario Central) y pese a la distancia sigue y vive los partidos de Central como cualquier hincha del Gigante de Arroyito (estadio de Central). Por tanto, conoce a la perfección lo que es el clásico de su ciudad natal ante Newell’s Old Boys, al que se enfrentó en tres ocasiones (ganó uno y empató dos).

Lo Celso controla el balón en un partido con Rosario Central. / Silvio Moriconi / Efe

Incluso, se perdió un enfrentamiento ante su gran rival al haber sido expulsado en la jornada anterior al partido que paraliza Rosario, algo que le produjo mucha bronca –expresión típica argentina que equivale a gran enfado–. "Me dirigió dos veces y las dos veces me echó (el colegiado argentino Diego Abal). Si tiene algo personal me lo podría decir, pero no es justo esto. Él sabía que venía el clásico, que puede ser el último mío, y me dijo que me iba a echar. Me condicionó todo el partido. Es una tristeza enorme que Abal no me lo permita jugar porque me voy injustamente expulsado", dijo en ese momento el actual jugador del Betis.

TRABAJO DIARIO EN LA CIUDAD DEPORTIVA

Y ahora, es el Betis el que lo espera para el derbi, el choque que paraliza Sevilla. Para ello sigue ejercitándose día a día en la ciudad deportiva para recuperarse de la lesión muscular que padece y que le ha hecho perderse ya cuatro partidos (ya se perdió antes tres por otro problema muscular y dos por un tema de aductor). Pellegrini y sus compañeros lo aguardan, pues el futbolista rosarino sigue siendo una pieza fundamental en el conjunto verdiblanco y más, con los retos que éstos tienen por delante, tanto en la Liga como en la Conference League.

Lo Celso, recientemente, en el gimnasio interior de la ciudad deportiva. / Juan Carlos Muñoz

Después de un sensacional inicio de temporada, Lo Celso fue poco a poco perdiendo brillantez, con esos problemas físicos presentes, amén de la cuestión de su posición a la hora de encajarlo en el equipo junto Isco, tarea pendiente para un Pellegrini que recientemente se refirió al estado del futbolista argentino. "Lo veo más recuperado tanto física como anímicamente. Nos queda una semana y veremos cómo reacciona a los distintos trabajos según vaya aumentando la intensidad en el campo de juego. Son 15 días para el derbi y en la primera semana nos dará una idea de si alcanza a llegar o no y ojalá que así sea", dijo el Ingeniero, en la rueda de prensa previa al último encuentro a domicilio frente al Leganés, sobre el medio centro, que busca su sexta participación en un derbi (dos empates y tres derrotas).

Tras no ir con la selección albiceleste y quedarse en la capital hispalense continuando en su recuperación, Lo Celso trabaja para intentar estar a punto para tan importante cita. De Rosario a Sevilla, una pasión, un clásico y una incógnita: Lo Celso, el canalla que espera el Betis para el derbi.