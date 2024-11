Joaquín, sobre la DANA: "Es impresionante y desolador"

Sevilla/El Betis ha visitado esta mañana el CEIP Orba de Alfafar para hacer entrega de una donación de material deportivo por parte de su fundación. La delegación verdiblanca, formada por Joaquín, Rafael Gordillo, Ramón Alarcón, José Miguel López Catalán, el consejero Rafael Muela y su hijo, gerente de la Fundación RBB, Rafael Muela, han podido comprobar de primera mano todo lo que están viviendo los afectados por la terrible DANA que ha azotado la Comunidad Valenciana.

El propio Joaquín, al finalizar el acto, ha atendido a los medios de comunicación valencianos. "Es impresionante y desolador. Se te eriza el pelo sólo de ver a los coches destrozados por el camino", ha manifestado el portuense. "Hasta que no pisas suelo valenciano no te das cuenta de la tragedia tan grande que ha sido la DANA. Desde la distancia lo viví poniéndome en la piel de todos los valencianos y es una tragedia muy grande, pero cuando estás aquí se te encoge el cuerpo porque te das cuenta lo que ha tenido que ser vivir esta situación aquí. Por eso hemos querido estar aquí, para estar cerca de ellos y ayudar", ha añadido.

El Betis dona material deportivo al CEIP Orba de Alfafar. / RBB

Joaquín ha mandado también un mensaje de ánimo a las personas que se han visto afectadas por las aguas torrenciales, como ha sido el caso de Alfafar, cuyos vecinos se han mostrado muy agradecidos a los verdiblancos: "Me han transmitido la emoción y todo lo que han pasado. Aunque no sirva de mucho, el poder estar con ellos y cerca. Que sientan los afectados que no están solos, que no ha sido una cosa del primer día y luego quedan olvidados. Queremos hacerles saber que tienen la ayuda de todo el pueblo español".

"Después de pisar suelo valenciano el partido es lo de menos. Te das cuenta todo lo que ha tenido que vivir y pasar la gente, te das cuenta que todo lo demás importa bien poco", ha concluido Joaquín, en declaraciones recogidas por OK diario.