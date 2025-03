Johnny Cardoso: "¿Miedo? Tengo confianza en nosotros; somos el Betis"

Sevilla/Sólo un año le ha hecho falta a Johnny Cardoso (Nueva Jersey, 20-09-2001) para hacerse un nombre en LaLiga y ganarse el cariño de la afición bética, hasta el punto de salir ovacionado al ganarse una amarilla que aseguraba su concurso en el derbi de este domingo. Nacido en Nueva Jersey, pero criado en Brasil, el niño que comenzó como un goleador en fútbol sala ahora está en el radar de la Premier, pero él sólo habla del Betis, “ahora sólo está en la cabeza el Betis” e incluso de jugar la Champions de verdiblanco, porque en Sevilla se siente “como en casa” y es “feliz”. Por eso quiere devolver a los béticos con un triunfo ante el eterno rival todo el cariño y apoyo que le dan a él y al equipo, porque “esta vez toca ganar”, al tiempo que responde a las palabras de Caparrós con indiferencia: "¿Miedo? Somos el Betis"..

–¿Es una semana especial?

–Claro que es una semana especial y tenemos que afrontarla de manera diferente, porque es un derbi y nos hace especial ilusión.

–Venía sufriendo una sobrecarga y no fue con su selección en el parón. ¿Está para jugar?

–Estoy muy bien. Ha sido importante que en esta fecha FIFA me quedara aquí para recuperarme bien. No fue una lesión muy grave por fortuna, sólo estaba cargado y ahora me encuentro perfecto.

–¿Habló con Pochettino para decirle que quería quedarse aquí y recuperase?

–Fue algo consensuado entre todos, con el club y la selección también. Era bueno para todos, pensando también en el derbi y lo importante de este final de temporada, por lo que me venía bien quedarme aquí a trabajar.

–Toca ya ganar un derbi.

–La verdad es que sí, toca ya. Estoy con una sensación muy positiva. Jugar un derbi ya es especial, pero ahora lo hacemos en casa y venimos de una secuencia de partidos muy positivos. Tengo muchas ganas de afrontar ya ese encuentro.

–¿Que el Betis venga de esa racha positiva y esté por delante en la clasificación y lo convierta en favorito es una presión añadida para ustedes?

–Encaramos el derbi como el resto de partidos, pero sabiendo que es una cita diferente también. Es un derbi en casa y la racha positiva nos da confianza, pero nuestra mentalidad es muy bueno y estamos tranquilos para jugar el derbi.

Johnny Cardoso sobre el derbi del domingo

–Últimamente parece que el Betis llegaba mejor, pero no terminaba de llevarse el triunfo ante el Sevilla. ¿Por qué cree que ocurría eso?

–Son momentos y todos los equipos pasan por momentos buenos y malos. Encaramos todos los derbis como el partido más importante de la temporada y éste no va a ser diferente. Vamos con muchas ganas y con confianza por nuestros últimos resultados.

–¿Cuál es la clave para que este derbi acabe de forma distinta para el Betis?

–Al final creo que tenemos que imponer nuestro juego con balón y sin balón. Venimos haciendo un buen trabajo y estamos con confianza con nuestro rendimiento en los últimos partidos y tenemos que mantenerlo.

–¿En el vestuario se ven favoritos por cómo llegan?

–Sabemos de la calidad de nuestro equipo, pero no nos vemos favoritos porque en un derbi te juegas la vida. Eso no quita que no tengamos confianza en nosotros.

–Un ex entrenador del Sevilla, Joaquín Caparrós, ha dicho que en el Betis se asustan cuando ven enfrente al Sevilla. ¿Qué se le pasa a usted por la cabeza?

–Pues no sé quién lo dijo, pero estamos tranquilos. ¿Miedo? Somos el Betis.

–¿Qué le hace sentir a usted el escudo del Betis?

–Desde el principio la afición me acogió de la mejor manera, apoyándome siempre, y por eso intento representarlos en el campo con implicación y trabajo, dándolo todo para hacerlo lo mejor que pueda. Si no puedo técnicamente, que sea físicamente, pero dar siempre lo máximo de mí para que todos se sientan representados.

Johnny Cardoso posa en la Ciudad Deortiva Luis del Sol. / Juan Carlos Muñoz

–El cariño de la afición llega hasta el punto de que es ovacionado al ser amonestado. ¿Le ha pasado alguna vez?

–Nunca me pasó, pero es una situación de reciprocidad. Cuando ellos están cantando y apoyándonos nosotros tratamos de darlo todo en el campo para que se sientan representados por nuestro trabajo. Pasar por situaciones así y sentir cómo se valora mi trabajo me encanta. Es algo que no he vivido antes y aquí es todo más especial.

–De lo que conoce o ha vivido, ¿con qué se puede comparar este derbi?

–Cuando estuve en Brasil jugamos el Grenal, que es el encuentro entre Gremio e Internacional. Creo que es muy parecido, porque se vive con mucha intensidad y pasión.

–Si pudiera borrar a un jugador del Sevilla para el derbi, ¿quién le gustaría que no jugara?

–Tengo tanta confianza en nosotros que me da igual quien juegue.

–¿Qué mensaje mandaría a la afición cara al derbi?

–Lo primero es agradecerles su apoyo siempre y decirles que el domingo esperamos hacer que se sientan orgullosos de su equipo representándolos en el campo como se merecen.

–¿Por qué durante tanto tiempo se han visto dos Betis, uno que compite contra cualquiera y otro que no da la talla ante rivales menores?

–En el vestuario éramos consciente de ello, que a veces no jugábamos al nivel que podíamos. Pero lo hemos revertido. La mentalidad es el secreto. Nos costó, sí. Sabíamos en esos momentos que no estábamos haciéndolo bien, pero somos un equipo y sufrimos mucho también con las lesiones. Ahora estamos muy ilusionados con todo o que podemos vivir hasta el final de la temporada.

Cardoso habla de la ovación que se llevó al forzar la amarilla para el derbi

–¿Le costó adaptar su juego al fútbol europeo y a la liga española?

–El ritmo es diferente aquí que en Brasil y creía que me iba a costar un poco más, pero desde que llegué fui jugando partidos y ganando minutos y eso fue importante para mi adaptación, así como el recibimiento y todo el cariño de la afición, cuerpo técnico y compañeros, que me hicieron sentir como si estuviera en casa desde el principio. Y la ciudad ayuda mucho. Soy feliz y disfruto mucho aquí y espero disfrutar más.

–Tener la pasada campaña al lado a Guido Rodríguez le ayudaría mucho.

–Muchísimo. Él y Pezzella desde el principio me ayudaron mucho con su experiencia, pero en especial Guido, porque jugamos en la misma posición. Por desgracia fue poco tiempo, pero lo que compartimos dentro del campo fue muy importante, aunque incluso más lo que me ayudaba en el día a día. Siempre estaba mirando lo que hacía, cómo se posicionaba… Es un ejemplo y me gustaría seguir sus pasos y hacer historia en el Betis.

–¿Muchos brasileños llegan demasiado jóvenes y les cuesta arranca en España. Usted llegó con 22 años. ¿Cree que era su momento idóneo o dudó en algún momento?

–Creo que era el momento de venir. Ya llevaba tres temporadas y media en Brasil, con minutos en la última temporada y pensaba que tenía condiciones para hacerlo bien aquí. Siempre tenía en la cabeza jugadores que vinieron a Europa y acabaron volviendo a Brasil, pero yo estaba seguro de que podía hacerlo bien y jugar. Podía tardar más en jugar, pero todo pasa porque soy un jugador trabajador con buena mentalidad y hago las cosas bien. Llegué con la mentalidad de evolucionar y tener minutos poco a poco, pero si me toca jugar o no trabajaré igual. Lo que vale la pena es estar con mis compañeros, trabajar día a día y aprender de ellos.

–¿Y cree que llegado a este punto ha dado más pasos en esa evolución de los que pensaba haber dado en un año?

–Sí, seguro. Jugué seis meses en la primera temporada y tuve muchos minutos a buen nivel, aunque siempre tengo en mi cabeza que debo seguir mejorando. Puedo estar a un nivel top, pero siempre hay cosas que mejorar. Ése es mi pensamiento siempre.

Johnny Cardoso sobre la influencia de Guido

–Es pivote defensivo pero empezó como goleador de fútbol sala.

–Empecé jugando al fútbol sala con seis años. Mi padre tenía una escuela y empecé de pequeño jugando de delantero. Y hacía goles. Un año marqué 64. Poco a poco fui retrocediendo mi posición, pero tengo esa característica de llegar y si puedo me gusta disparar. Ahora disfruto más como medio centro, claro, pero hacer goles me gustaba mucho en la cantera.

–¿Y no le pide el cuerpo intentar disparar más veces o el juego del Betis le retrae un poco a la hora de hacerlo?

–Es algo que intento poner en mi cabeza, intentar disparar más, pero también depende de la situación de cada partido. Si me toca estar más retrasado intento controlarme y no llegar tanto para estar bien posicionado, pero en cualquier partido se puede dar.