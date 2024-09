La llamada con Oliveira que convenció a Vitor Roque

El Real Betis Balompié presentó en la mañana del pasado lunes a Vitor Roque como nuevo futbolista de la entidad, al menos, hasta junio del año 2025 (junto a Gio Lo Celso). Centrándonos en el brasileño, fue un acto bastante emotivo, desde su mascota vestida de verdiblanco, que acaparó todos los focos, hasta las lágrimas del ariete cuando vio los mensajes de sus seres queridos en la pantalla, pasando por las palabras que tuvo hacia Ricardo Oliveira, teniendo en cuenta la historia que hay detrás con la gran leyenda del conjunto de La Palmera de por medio en su fichaje.

Como ya se ha informado en las últimas horas en Diario de Sevilla, en su presentación se le ha preguntado por su compatriota y si se ve con fuerzas para repetir todo lo que hizo Oliveira con la camiseta de las trece barras, a lo que contestaba lo siguiente: "Es un delantero con muchos goles. Ojalá yo pueda acercarme a los goles que él hizo aquí". De hecho, el propio ex bético intervino en el emotivo video que se le mostró previamente al jugador: "Vitor, ¿qué tal?, ¿cómo estás, crack?, quiero desearte a través de este vídeo mucha suerte con la camiseta del Betis. Estoy seguro de que vas a demostrarles todo tu potencial. Ya has podido disfrutar de lo que este sentimiento verdiblanco. La afición te dará todo, te empujará en todos los partidos. No me cabe duda de que dejarás tu huella, lo darás todo en el campo para hacer feliz a esta afición con la que a mí me fue de maravilla".

Las imágenes de la presentación de Vitor Roque y Lo Celso / Juan Carlos Vázquez Osuna

Un referente cuya importancia venía de antes

Y es que no era la primera vez que estos dos nombres se habían relacionado. En el programa deportivo de PTV Sevilla intervino en la noche del lunes el CEO de la entidad verdiblanca, Ramón Alarcón, uno de los hombres importantes en muchas negociaciones en distintos tipos de mercados a los que atiende el Betis, comentando algunos detalles de cómo fue ese viaje , en el que él participó, a Barcelona en el que se cerró casi en su totalidad el acuerdo. Sin duda, lo que más destacó del discurso fue cómo expuso que el propio jugador y sus familiares habían tenido una llamada con Ricardo Oliveira, en la que se sobreentiende que la leyenda bética le contaría detalles a cerca de la ciudad.

"A mi me sorprendió. Estaban allí los padres, un tío de él con la camiseta del Betis, habían hablado con Oliveira... "Yo sólo Betis, Yo sólo Betis", dijo. Eso nos ayudó mucho. Lo tenía muy claro. Había muchos clubes que querían al jugador y el Barcelona lo había firmado por mucho dinero. Cuando él se lo dijo al club, al día siguiente, cuando fuimos a la reunión, nos facilitó mucho el trabajo", comentó Alarcón.

Las imágenes de la presentación de Vitor Roque y Lo Celso / Juan Carlos Vázquez Osuna

Será clave en la Conference League

Europa ya le ha demostrado al Betis que si no tienes gol, es cuestión de tiempo que te apeen de las competiciones. Ya le viene pasando en estas últimas temporadas y Vitor Roque es el encargado de que no le ocurra en la presente en la Conference League. Será por lo tanto un activo importantísimo dentro de un vestuario que, como también ha reconocido el CEO, está con el título entre ceja y ceja: "Lo que es curioso es que generalmente los profesionales son muy del partido a partido. Pero hay un 'run run' en el vestuario de que la Conference, hay que ir a por ella".