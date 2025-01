El loco intento de fichar a Isco

SEVILLA/En su momento, el fichaje de Isco por el Real Betis Balompié fue una verdadera sorpresa para muchos ya que venía de estar (no con muy buen ambiente) en el Sevilla FC y estar algunos meses sin equipo. Además tuvo muchas ofertas de otros países más exóticos y evidentemente, debido a la situación económica de la entidad, cobrando más dinero que en Heliópolis. Durante esos meses y entre todos los sondeos que tuvo el malagueño, la realidad es que hubo una oferta un tanto esperada por el protagonista para intentar su fichaje en lo que sin duda iba a ser el proyecto más diferente y exótico que le habían ofrecido hasta el momento.

Finalmente la historia no llegó a buen puerto para el equipo comprador de sus derechos como futbolista, lo que a la postre cambió cierta parte de la historia reciente del Betis con la posibilidad de contar en sus filas con un jugador extraordinario que ayudó, y mucho, a entrar en Europa por cuarto año consecutivo a Manuel Pellegrini.

Ibai Llanos se ha propuesto acabar con sus problemas de sobrepeso y de salud. / EFE

Ibai Llanos lo intentó firmar para la Kings League

Ibai Llanos es uno de los principales protagonistas de este deporte emergente con uno de los equipos más laureados, Porcinos FC, y en uno de sus directos en Twitch explicó un poco cómo fue ese proceso del cual todo el mundo del fútbol se está haciendo eco a día de hoy: Expuso el streamer: "Yo en su día intenté fichar a Isco Alarcón y luego Isco ha acabado siendo el mejor jugador del Betis, o sea, que a mí se me fue totalmente la cabeza".

"Yo intenté fichar a Isco, claro, estaba sin equipo y no fichada por nadie y le dije 'quieres venir aquí a seguir jugando a fútbol'. Y ahora está jugando en el Betis y es el mejor del Betis, pero claro, sabéis que hubo un momento en el que Isco iba a fichar por un equipo, no sé cuál era, el Unión Berlín y no fichó y se quedó sin equipo.Y le dije, yo qué sé, vente unos partidos aquí y no, me dijo que no, en ese momento yo hablaba con muchos jugadores", terminó explicando.

Isco Alarcón conduce ante dos rivales del Valladolid. / R. García | EFE

Un capitán en verdiblanco

A día de hoy el de Arrollo de La Miel es un futbolista capital en el conjunto de las trece barras. Con una importancia tal, que es capaz de opacar el funcionamiento de una estrella mundial como es Giovani Lo Celso. Además, en los momentos malos es uno de los que siempre da la cara, y para muestra, sus declaraciones en el choque ante el Valladolid en el que un nuevo ridículo salpicó a la plantilla bética. "Nos ha faltado de todo un poquito más. Entender lo que necesitaba el juego. No hemos estado a la altura", expuso.

"Otra vez que nos vamos con cero puntos, aunque en la segunda mitad hemos tenido ocasiones para, por lo menos, empatar. Nos está costando mucho, sobre todo en área contraria, hacer daño. Puedes achacarlo a lo que quieras, si quieres buscar excusas hay millones, pero hoy el partido que hemos hecho no podemos ponerlas. Deberíamos haber mucho más. Hoy en día, en Primera, como no estés como tienes que estar, te pasa lo que te ha pasado", terminó expresando.