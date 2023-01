Cuatro ex béticos y un ex sevillistas en la liga de fútbol de 7 de Piqué

La Kings League creada por el ex futbolista Gerard Piqué ha permitido que los aficionados vean de nuevo sobre el terreno de juego a ex jugadores de algunos años. Las dos invitaciones de las que disponen los equipos han sido utilizadas para poner en liza a nombre muy conocidos de la liga española en general y de los equipos sevillanos en particular. Hasta cinco jugadores que han pasado por las filas de Real Betis y Sevilla FC han disputado la primera jornada de la Kings League, que fue un éxito de audiencia en su primer día.

Cuatro jugadores del Real Betis y uno del Sevilla FC han sido de la partida en algunos de los 12 equipos que componen esta liga de fútbol 7 que se retransmite por la plataforma de streaming Twicht. Estos jugadores son Chicharito Hernández, Joan Verdú, Dídac Vilà, Sergio García y Javi Chica. Un quinteto de ex profesionales del fútbol con una larga trayectoria en el deporte. Es más, en el caso de Hernández, aún está en activo, ya que forma parte del equipo estadounidense Los Angeles Galaxy, que disputa la Major League Soccer (MLS).

Béticos y sevillistas en la Kings League

Sergio García fue el primero de los cinco en jugar para un equipo sevillano. El delantero de La Masía formó parte del plantel del Real Betis en las temporadas 2008/2009 y 2009/2010. En ellas, disputó 67 partidos y marcó 22 goles. De su dilatada carrera como futbolista, ahora tiene 39 años, destaca por encima de todo su participación en la Eurocopa de 2008. Sergio García fue uno de los 23 campeones de Europa bajo las órdenes de Luis Aragonés.

Joan Verdú, que tiene actualmente 39 años, jugó la primera jornada de la Kings League con Los Troncos. Su gran partido le hizo ser el MVP del choque. Un rendimiento diferente al que tuvo en su paso por el Real Betis hace unos años. El centrocampista barcelonés militó en las filas verdiblancas en la temporada 2013/2014, disputando 30 partidos. En ellos, anotó tres goles y dio dos asistencias. Aquella campaña el cuadro verdiblanco descendió a Segunda División.

Javi Chica, con 37 años, fue pieza importante del Kunisport, equipo del Kun Agüero en la primera jornada de la Kings League. El defensor formado en la cantera del Espanyol jugó en el Real Betis desde la temporada 2011/2012 hasta la 2013/2014, coincidiendo con Verdú. En esos años jugó 69 partidos con la camiseta verdiblanca y anotó dos goles. Chica fue internacional en las categorías inferiores con las selecciones sub 20, sub 19, sub 18 y sub 17.

Didac Vilà, que militó la pasada temporada en el Espanyol, forma parte del Rayo de Barcelona en esta nueva aventura de la Kings League. El lateral catalán también jugó en el Real Betis en la temporada 2013/2014. Lo hizo durante 20 partidos, en los que anotó un gol. Vilà, que ganó la Serie A con el AC Milan en 2011, también campeón de Europa sub 21 con la selección española ese mismo año.

Por último, Javier Chicharito Hernández, el único ex sevillista que forma parte de la Kings League, concretamente en el Porcinos FC, presidido por el popular creador Ibai Llanos. El delantero mexicano jugó en el equipo nervionense en la temporada 2019/2020, en la que se alzó como campeón de la Europa League entrenado por Julen Lopetegui. Hernández participó en 15 partidos y anotó tan sólo tres goles. A ello le suma un palmarés envidiable gracias a su paso por el Manchester United y Real Madrid.