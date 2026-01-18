Un motorista resulta herido grave al chocar con un coche en la Avenida de la Palmera de Sevilla

Un accidente de tráfico ocurrido a las 18:20 de este domingo en la Avenida de la Palmera ha dejado un motorista herido de gravedad en una pierna al colisionar su motocicleta de alquiler con un coche a la altura del cruce con la Avenida Cardenal Bueno Monreal.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto, un varón de 54 años, ha sido atendido en el lugar por efectivos del servicio de emergencias sanitarias 061. Posteriormente ha sido trasladado a un centro hospitalario.

Según informa Emergencias Sevilla, el motorista podría carecer de permiso de conducir.

Agentes de la Policía Local han estado en la zona del siniestro realizando las labores de investigación necesarias para esclarecer las circunstancias exactas del accidente. Durante estas actuaciones se han establecido desvíos de tráfico, que se han mantenido activos hasta la finalización de estos trabajos.