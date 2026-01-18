Dos heridos leves en un accidente de tráfico en Sevilla

Dos personas han resultado heridas de carácter leve la madrugada de este domingo en un accidente de tráfico ocurrido en Sevilla capital. El siniestro ha consistido en una colisión entre dos turismos en el cruce de las calles José Laguillo y Amador de los Ríos, según ha informado Emergencias Sevilla a través de sus redes sociales. Uno de los coches implicados es un Cabify.

El choque tuvo lugar a las cuatro y cuarto de la madrugada. La Policía Local de Sevilla investiga los hechos y realizó una serie de cortes de tráfico y desvíos para poder facilitar las labores de retirada de los vehículos de la vía pública, así como facilitar el paso de las líneas nocturnas de la empresa municipal de autobuses (Tussam).

El tráfico quedó normalizado en la zona alrededor de las cinco de la mañana, tres cuartos de horas después del accidente. La zona está actualmente afectada por las obras de la ampliación del tranvibús hasta el centro, si bien los trabajos afectan en escasa medida a la circulación.