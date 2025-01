Más malas noticias para el Betis

SEVILLA/La visita del Real Betis Balompié al que de momento es el estadio en el que juega el FC Barcelona, el Olímpico Lluís Companys, no salió ni mucho menos como el chileno esperaba. Primero porque el rendimiento individual de sus futbolístas fue paupérrimo, desde el primero al último, salvando quizá a Jesús Rodríguez en algunos tramos del partido. Segundo porque los de Hansi Flick dieron un rendimiento sobresaliente y dilapidaron rápidamente a su rival. Y tercero porque la mala suerte en forma de lesiones volvió a acompañar a un equipo que está siendo muy mermado por esta situación. Al rededor del minuto 16 de partido, en una acción de completa mala fortuna para los intereses de Aitor Ruibal, este se doblaba de una forma bastante agresiva su tobillo izquierdo.

Todo ocurrió en una acción de pase en produndidad a la espalda del catalán que rápidamente tuvo que ir a cubrir. El lateral zurdo del Barça dio un pase hacia el área al primer toque y Ruibal puso su pie izquierdo para bloquear (con éxito finalmente) el envío. En ese momento en el que la pelota golpea su pie, la inercia del balón provoca que este se doble y acabe apoyando todo el peso de su cuerpo sobre el tobillo. En ese preciso momento Aitor ya sabía que no podía seguir y así se lo hizo saber en una imagen bastante representativa, con los médicos atendiéndole y él negando con la cabeza y una sonrisa irónica que venía a evidenciar la situación.

El Barcelona - Betis de Copa del Rey: todas las fotos / EFE

Salió del partido en muletas

De hecho, terminó el partido en muletas como se pudo ver en el final de la retransmisión. Una señal inequívoca de que el grado del esguince puede ser considerable. Lo normal es que con el paso de las horas y la reducción de la inflamación, se le realicen una serie de pruebas para determinar el alcance exacto del problema y comenzar con el período de recuperación. Lo normal es que está en el dique seco durante alguna que otra semana con un parte esperanzador, aunque si (esperemos que no) el ligamento se ha visto afectado, va a haber ausencia de lateral diestro por mucho tiempo. De hecho, no es la primera vez que tiene problemas en el tobillo.

Por tanto, todo queda a la espera de las pruebas de este jueves, pero al menos el encuentro del Alavés ya es una fecha segura en la lista de partidos que se perderá.

El Barcelona - Betis de Copa del Rey: todas las fotos / EFE

Bartra también salió en el descanso

Con la situación del catalán también hay algunas dudas. Regresaba en Montjuic después de algunas semanas sin competir entre las vacaciones de Navidad y unas pequeñas molestias de las que ya se había recuperado. Pellegrini lo cambió en el descanso por Diego Llorente en una situación que desde el campo pareció bastante inquietante. En principio no iba a salir al partido y no era de los que calentaba en el intermedio en el césped del estadio, pero a cinco minutos del final del descanso salió a hacer ejercicios con bastante intensidad. Señal de que, por algún motivo, Bartra no podía seguir.

Al margen de un posible problema físico del que se tendrá constancia en los próximos días, hay que tener en cuenta que tuvo que ser atendido por un fuerte golpe en la cabeza unos minutos antes en una acción con Ronald Araújo.