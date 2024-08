Manuel Pellegrini pone fecha al regreso de Isco y confirma el cierre de la plantilla

SEVILLA/El entrenador del Real Betis Balompié ha atendido a los medios de comunicación en la sala de prensa de la ciudad deportiva Luis del Sol antes de viajar en la tarde de este sábado a Vitoria para hacer frente al Deportivo Alavés el próximo domingo a las 19:15h en Mendizorroza. Muchos aspectos de interés eran los que restaban por comentar por parte de un Pellegrini que dejó claro que la plantilla ya está cerrada. Los últimos flecos en la llegada de Vitor Roque, el papel de Fornals, la posible baja de Fran Vieites y la dificultad siempre presente de visitar Mendizorroza, los temas principales.

Comenzó evaluando al rival. Un Deportivo Alavés que viene sorprendiendo mucho en las últimas temporadas y que seguro que le complicará el partido a los del Ingeniero: "Un partido complicado, porque siempre jugar de visita tiene un plus adicional, ante un equipo que lo ha hecho muy bien últimamente". En él no estarán ni Isco Alarcón, ni Bakambu, tampoco Mendy ni Fran Vieites, cuya ausencia ya ha justificado el entrenador: "Sufrió un problema lumbar en el ultimo entrenamiento allá en Eslovaquia. No es una lesión importante pero sí le impide estar en la citación".

A nivel táctico, ha hablado de varios jugadores que pueden darle muchas opciones al sudamericano. Fornals, Fekir, Losada y las diferentes variantes que aparecen para poder complementarlos con Isco: "A Fornals lo conozco del West Ham. No tiene ningún problema en utilizar posiciones distintas, como todos los jugadores en el futbol actual. Puede jugar por izquierda, por derecha, más al medio. No tiene problema en usar posiciones distintas, como tienen que ser todos los jugadores en el fútbol profesional hoy día. Los futbolistas trabajan en dos funciones. Tambien lo puede hacer (jugar en banda diestra) Isco, Iker Losada o Pablo Fornals, aunque tambien pueden jugar de mediocentro. Las alternativas nunca son un problema para mi como tecnico".

Cumplirá ante el conjunto vitoriano 200 partidos como entrenador verdiblanco: "Ha sido una etapa muy importante en mi carrera. Volví a España después de varios años en Inglaterra. Es distinto conocerlo por dentro, y han sido cuatro años en los que el equipo ha sabido responder a las exigencias de la hinchada. Es el quinto año esta temporada, como tuve en Villarreal. Cuando uno dura cinco años es porque se han dado muy bien las cosas. Me alegro por mí, por la hinchada del Betis y por el club al completo".

Fornals celebra el tanto que anotó con una camiseta de Félix Garreta. / José Manuel Vidal / Efe

Una plantilla completa para tres competencias

Es un año complicado, con varias competiciones a las que atender y así ha evaluado Pellegrini la situación y la plantilla que se le ha quedado para ello a una semana del cierre de mercado: "Creo que necesitamos ganar el día jueves para pasar a la fase de grupos. Hasta que las matemáticas no lo confirmen, no hay que dar nada por hecho. La plantilla está cerrada con la llegada de un delantero. Espero que no se vaya nadie más y tampoco creo que vayamos al mercado. Con esta plantilla, esperemos llegar lo más arriba posible. Lo he dicho en ocasiones anteriores. Jugar los jueves desgasta mucho, la recuperación es poca y lo ideal es poder jugar un día más tarde. Es un problema de LaLiga, de las fechas. Para sacar esto adelante debe haber un plantel comprometido y que cuando le toque la oportunidad demostrar el por qué están en el Betis".

Habló claramente sobre la competitividad de la competición y lo bien que vio a su equipo ante el Girona: "No creo que el partido ante el Girona se descontrolase. Tuvimos las ocasiones de gol necesarias para haber ganado el partido. No podemos pretender jugar ante el Girona y tener la posesión del balón constantemente. Por otro lado, Alavés es un rival muy directo, difícil en su casa. Por distintos motivos la liga española es muy equilibrada y para ganar tanto de visita como local hay que hacer partidos muy completos. Este partido ante el Alavés no es partido trampa". También atendió muy por encima la pregunta sobre Vitor Roque, último futbolista que queda por oficializarse en el mercado bético: "No me gusta hablar de nombres propios hasta que no estén hechos al 100%".

Vitor Roque en un partido del Barcelona ante el Getafe en LaLiga / Europa Press

Un debut ilusionante

Otra de las cuestiones a las que respondió fue sobre el debut de Natan en Europa, un futbolista que va a entrar en la lista de citados y que podría debutar en liga: "Primero en cuanto a Natan, creo que hizo un partido correcto. Tuvimos mucha agresividad para que el equipo rival no se acercase mucho a nuestra portería. No era fácil para él acostumbrarse a un sistema defensivo nuevo que no era parejo para todos".

Uno que no va a estar seguro ni el jueves ni el dominigo es Isco, a quien Pellegrini espera después del parón: "Yo creo que es difícil. Isco lleva mucho tiempo, viene de una fractura y ha ido superando muchas cosas que suelen salir en estos jugadores tras estas operaciones. Después del Real Madrid hay 15 días de parón, lo más seguro es que vuelva después de esa fecha FIFA".