Marc Bartra, baja en el entrenamiento y siembra la incertidumbre

SEVILLA/El Real Betis Balompié ha realizado en la mañana de este martes su segunda sesión de entrenamiento de la semana a modo de preparación del encuentro de vuelta en el play-off de Europa Conference League ante el Kryvbas ucraniano el próximo jueves 29 de agosto a las 21:00 horas en el Benito Villamarín. Aunque este es un partido de trámite debido a la considerable ventaja de dos goles que traen los de Manuel Pellegrini de su desplazamiento a Kosice y la diferencia de nivel de ambos equipos, también sirven las sesiones para preparar el trascendental y difícil viaje al Santiago Bernabéu que hay este domingo. Además, nos encontramos en plena fase final del mercado de fichajes, por lo que las miradas estaban puestas sobre tres nombres: Rodri, Rui Silva y Nabil Fekir.

Stoichkov y Bartra chocan. / Europa Press

Marc Bartra, la incertidumbre

Después de que en la sesión de este lunes el catalán no entrenase junto al resto de los titulares del partido ante el Deportivo Alavés debido a que hicieron trabajo de recuperación en el gimnasio, el principal atractivo era ver si entrenaba o no en el segundo día de la semana. En el partido ante el conjunto vitoriano tuvo que ser sustituido por unas molestias y se le han realizado una serie de pruebas de las que aún se esperan los resultados y el parte médico oficial del club. En la mañana de hoy no ha entrenado con el equipo y siembra la incertidumbre para toda la semana.

También han sido bajas en la sesión los futbolistas que venían siendo bajas habituales por sus procesos de recuperación. A Cédric Bakambu, se le espera a finales del mes de septiembre pero avanza con buen pie en su puesta a punto. Lo mismo ocurre con Nobel Mendy, quien podría volver con el grupo tras el parón de selecciones, ya que los tiempos de baja eran levemente mayores al mes. Marc Roca también ha sido baja en la sesión. Por último, está el tema de Isco Alarcón, un futbolista al que desde el club lo emplazan después del parón de selecciones pero su ilusión y su intención es llegar a la convocatoria.

Vitor Roque en uno de los rondos del entrenamiento del Betis / Manu Colchón

Vitor Roque, la ilusión

El nuevo y flamante fichaje del conjunto verdiblanco ya realizó su primer entrenamiento con el grupo el pasado lunes en la ciudad deportiva Luis del Sol, con un alegre recibimiento de sus compañeros y una constante sonrisa. Hoy, ha vuelto a entrenar con normalidad y ya se encuentra en pleno proceso de aclimatación con el objetivo de llegar en plenas condiciones al encuentro en la capital este fin de semana, ya que no puede jugar en la vuelta de Conference al no estar incluído en esa primera lista. Si podrá hacerlo de la fase de grupos en adelante, cuando el conjunto verdiblanco haga las pertinentes variantes en el listado que enviaron el pasado viernes 16 de agosto.