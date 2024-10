La mentalidad de Adrián: "En Europa, el Betis tiene que dar ese salto todavía"

Sevilla/Junto a Manuel Pellegrini ha comparecido en rueda de prensa el meta Adrián, que ha mostrado su ambición y su exigencia de cara a la Conference. Al cancerbero se le nota su experiencia de su paso por el Liverpool y transmite esa mentalidad ganadora a sus compañeros.

Su primer partido oficial en casa

"Es un sueño volver después de tantos años fuera y hacerlo en el Villamarín. Noches como la de mañana tenemos que hacerlas especiales. Tenemos que hacernos fuertes en casa. Aquí estoy para apoyar al equipo y aprovechar las oportunidades. Es importante sumar los tres puntos para no ir con prisas en la última jornada".

Derrotas en Polonia y el derbi

"Hay formas de perder también. Estamos decepcionados por la manera de perder en Polonia y el derbi. Fue de los partidos nuestros, el más flojo a nivel de intensidad. Eso se habla en el vestuario. Pero el fútbol te da otras oportunidades. En El Sadar se demostró la garra y la resiliencia del grupo. Esperemos que sea un puto de inflexión".

Ilusión en Europa

"Conozco bien la casa y el club. Es indudable el trabajo del míster, la plantilla y club en general. En Europa tenemos que dar ese pequeño salto todavía. En esta competición, los rivales te exigen. Es un rival potente. Tenemos que hacernos fuertes en asa. Tengo esa pizca de ilusión y ambición de transmitir al vestuario la idea de hacer grandes cosas en Europa, no quedarnos sólo con clasificarnos para Europa. Que las noches de los jueves en nuestro estadio se hagan más especiales".

Ganar un título Europeo

"Algo muy grande y especial. Debe ser un sueño para la plantilla y la afición, pero eso hay que demostrarlo mañana en casa. Mañana vamos a necesitar la afición. No hay rival pequeño. Nos tenemos que exigir nosotros mismos. Paso a paso. Reivindicarnos y sacar estos tres puntos en la competición".

Actuación en Varsovia

"El partido en Polonia no fue el mejor. El más flojo hasta ahora. No me pudo sentir contento con el resultado, pero si feliz de volver a competir. Mi objetivo es competir y ayudar al club. No estamos contentos con aquel partido".

Qué le falta al Betis para competir en Europa

"Hay que creérselo y mostrarlo en el campo, con actitud y exigencia. Como se demostró en El Sadar. Que mañana todo el equipo lo de todo y hagamos sufrir al Copenhague una pesadilla".