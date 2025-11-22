Míchel: "El Betis es un equipazo hecho para estar en Europa con un técnico, Manuel Pellegrini, muy top"

El técnico del Girona, Míchel Sánchez, aseguró que el equipo quiere verse "fuera del descenso" al final de la primera vuelta y que tiene por delante "partidos muy complicados", pero que tienen que "que dar un paso adelante".

En la víspera de la visita al campo del Betis, admitió que será un encuentro "muy difícil", pero que es de su Liga y que el Girona buscará confirmar la "sensación de mejora y de que el equipo puede ir a más" que dejó la victoria ante el Alavés (1-0). Ganar en La Cartuja daría a los suyos "fuerza y energía para lo que resta de la primera vuelta", empezando por el partido de la semana que viene contra el Real Madrid en Montilivi.

El entrenador rojiblanco reiteró que tiene "jugadores para salir de esta situación" y que el reto pasa por tener más "continuidad" en el juego y jugar todos los partidos como en los primeros 45 minutos contra el Alavés. Míchel afirmó que el Betis es "un equipazo" hecho "para estar en Europa" con un técnico, Manuel Pellegrini, "muy top" y con jugadores "diferenciales", por lo que avanzó que deben hacer "un partidazo con la pelota", porque la defensa sólo no les "dará para ganar".

En este sentido, señaló la importancia de dominar el balón para "controlar" las transiciones de un equipo que ha marcado más de la mitad de sus goles al contraataque. El entrenador madrileño también destacó que el Betis es un equipo que hace los partidos "más abiertos" y el campo "más ancho" y que juega "muy bien con la pelota".

También reconoció que fue un parón internacional "muy malo", porque el equipo "sobre todo" por la grave lesión de rodilla de Portu, operado del ligamento cruzado, además de las bajas de Blind, por un golpe en el gimnasio, y Thomas Lemar, por "precaución" por unas molestias. Además admitió que Azzedine Ounahi, pieza clave, podría dejar el equipo para sumarse a la concentración de Marruecos para la Copa África después del partido con el Elche del 7 de diciembre y no ha querido entrar en los rumores sobre el futuro del portero croata Dominik Livakovic, que podría dejar el club en enero porque aún no ha tenido minutos. "Más adelante ya veremos qué pasa, pero ahora mismo no tengo ningún problema", dijo Míchel sobre la situación del portero cedido por el Fenerbahçe.