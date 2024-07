Miranda: "Irme del Betis ha sido la decisión más difícil de mi vida"

Sevilla/Juan Miranda ya no pertenece al Betis. El lateral verdiblanco finalizó su contrato este 1 de junio tras no llegar a un acuerdo con la entidad verdiblanca y firmará por el Bologna de la Serie A.

El sevillano realizó unas emotivas declaraciones después de la confirmación de su marcha definitiva: "Estoy muy orgulloso, lo he intentado siempre dar todo. Ha sido la decisión la más difícil de mi vida. No sabes la pena que me ha costado. Ya sabéis cómo funciona el fútbol. Estoy muy orgulloso por lo vivido y el poder vestirme cada día de verdiblanco ha sido una suerte y privilegio muy grande".

Miranda recuerda el decisivo penalti que anotó y otorgó el triunfo al Betis en la final de la Copa del Rey ante el Valencia. "Ese recuerdo no se va a ir jamás. Fue el día más bonito de mi vida. Siempre lo recordaré. Esa semana, el antes y el después, en la ciudad, con mis amigos, mi familia con el beticismo… fue espectacular. Fue año muy bonito y ojalá vengan más así porque se están haciendo las cosas bien", reconoció.

Miranda presiona a Bellingham. / J. J. Guillén / Efe

Un niño que ha cumplido sus sueños

"Querida familia bética, mi Real Betis Balompié: ha llegado el día de decir hasta luego. Si miro atrás veo a un niño que ha cumplido sus sueños. Un bético que ha tenido la suerte de ponerse cada fin de semana nuestra elástica verde y blanca. Gracias a todos mis compañeros, al cuerpo técnico y a cada miembro del club. Y a la afición, a la que estaré eternamente agradecido por el cariño. Estuvisteis en las buenas y en las malas, como siempre, al pie del cañón. Ahora me tocará vivirlo de otra manera, como siempre lo hice, en la grada de nuestro Benito Villamarín. Y gracias también a lo más importante, a nuestro querido cuarto anillo; cuánto os echamos de menos... Y a mi familia, por estar siempre ahí, apoyándome constantemente. Nuestros caminos continúan juntos", transmitió Miranda a través de sus redes sociales.

"Son muchos los momentos que nunca olvidaré de estos años, como aquella noche en la Cartuja, ese 23 de abril en el que tocamos el cielo y ese niño de Olivares se derrumbó de emoción al saber que había cumplido su sueño y el de muchos béticos”. “Seguid defendiendo los colores como se merecen. Te quiero, Betis”, concluye el defensor.