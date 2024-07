Miranda y su deseo de volver al Betis

SEVILLA/La salida de Juan Miranda del Real Betis Balompié quizá no se produjo de la mejor manera posible. Un futbolista bético de cuna, de carnet, con el que no se pudo alcanzar el acuerdo económico necesario para que continuase en la entidad y que acaba de comenzar una nueva aventura en Italia, donde ha firmado con el Bologna hasta 2027. Con un valor de mercado de nueve millones de euros según la web Transfermarkt, jugará la Champions League la próxima temporada pero antes tendrá que hacer frente a los Juegos Olímpicos de París. El de Olivares ya se encuentra concentrado con los de Santi Denia que tienen como objetivo principal dar un pasito más respecto a su anterior participación (donde consiguieron la medalla de plata perdiendo en la final ante Brasil).

Junto a Eric García son los dos únicos futbolistas que repiten convocatoria y que se están encargando de transmitirle al vestuario esa garra necesaria para que no se vuelva a escapar el oro olímpico. De hecho, así lo manifestaba en los micrófonos de la Cadena COPE, en una entrevista previa al primer partido ante Uzbekistán: "No firmo la plata. Firmo el oro, que la plata ya la tengo". Y es que tras su primera participación junto a Luis de la Fuente, estar de nuevo en un evento de estas dimensiones era una oportunidad deseada y que "no tenía ninguna duda de que quería repetir".

Miranda otea el horizonte para buscar el pase con el gorro de waterpolo. / Europa Press

Una oportunidad que se ha ganado en el Betis

A pesar de que la temporada 2023/2024 no haya sido la mejor de todas las que ha jugado con la elástica de las trece barras, que Juan Miranda esté en la lista de los profesionales olímpicos que buscarán la gloria, responde en parte a su rendimiento reciente con el conjunto verdiblanco. Ha anotado dos goles y ha repartido otras dos asistencias en más de 2.400 minutos. Cifras que a simple vista no destacan demasiado, pero hay que valorarlas dentro de un contexto irregular.

Comenzó sin ser demasiado protagonista con un Pellegrini que prefería a Abner Vinícius para los partidos importantes. Con el tiempo y alguna que otra lesión del brasileño de por medio, el canterano fue ganando espacio en el once a la vez que mejoraba sus prestaciones. Su final de temporada, lejos de ser sobresaliente, le sirvió para hacer una combinación perfecta para Santi Denia: experiencia y liderazgo en un grupo nuevo.

Volver a casa, un deseo evidente

En dicha entrevista también tuvo tiempo para dejar claro que quiere volver a vestir la camiseta del Real Betis Balompié en un futuro: "Me tocará comer mucha pasta, pero prefiero las tapas por Sevilla. Ojalá volver... Al final, el Betis es mi club, es mi vida y en mis ratos libres tengo allí mi carnet y espero que sea mi casa en el futuro". En su voluntad, bien haría en no perder nunca la esperanza, y el mayor ejemplo lo tiene en jugadores como Adrián San Miguel. Después de once años, el guardameta ha vuelto con edad para seguir aportando y compitiendo al máximo nivel y podría ser una inspiración. Al igual que otros nombres con los que siempre se rumorea en las ventanas de fichajes como Ceballos, Fabián, Álex Moreno o Junior Firpo. El Betis no pierde de vista a los suyos.