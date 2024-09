Miranda y su salida del Betis al Bolonia: "He pasado los cuatro años más felices de mi vida"

Sevilla/Juan Miranda pasó a los anales de la historia del Betis transformando el último y definitivo penalti que le dio al Betis su tercera Copa del Rey. Y tras cuatro años en el club de Heliópolis, este verano se puso fin a su etapa. Quedó libre y se marchó al Bolonia, donde está contento e ilusionado, intentando aparcar su salida del cuadro verdiblanco.

"Fue muy difícil irse del Betis. Demasiado. No le deseo a nadie ponerse en este papel. Había finalizado mi etapa y ya está. En el mundo del fútbol nunca se sabe. Ahora mismo estoy muy feliz en Bolonia. Italia es muy parecida a España y estoy muy contento en la ciudad. Hay mucha gente joven, hay mucho Erasmus y mucha de universidad. La ciudad es muy bonita", ha manifestado el lateral zurdo en une entrevista en Radio Marca.

"He pasado los cuatro años más felices de mi vida. He jugado donde siempre he querido jugar. Es muy triste", agregó Miranda respecto a ese adiós al Betis para comenzar una nueva etapa en el Bolonia. Así, ha explicado por qué se decantó por el equipo italiano: "Hablo con Sartori (mánager deportivo), Di Vaio (director deportivo), me pasan la propuesta y sentí que era un proyecto muy bueno, con muchos jóvenes. El modelo de juego me servía porque era parecido al mío, al que me gusta. Me dejaron sensaciones muy buenas. Con respecto al entrenador, me dijeron que iba a ser el de la Fiorentina. Tenía a Pezzella viendo siempre a la Fiorentina y he visto muchos partidos. Me habló Pezzella) muy bien de él y eso me dejó más tranquilo. Muy buenas sensaciones del grupo y de Bolonia".

El oro en los Juegos de París y la Liga de Campeones

Además de analizar su salida del Betis y llegada al Bolonia, Miranda expresó su satissfacción por la medalla de oro conseguida en París 2024: "Con el tiempo te das cuenta de lo conseguido. Me quedaría con todo. No habíamos convivido con alguno de los compañeros y la verdad es que se formó un grupo espectacular. La clave es esa, la calidad humana y futbolística de ese grupo. Me quedo con las amistades que he hecho para toda la vida".

Por último, no escondió su ilusión por jugar la Champions con su actual club: "Estamos aquí muy contentos por los rivales (Dortmund, Liverpool, Chakthar, Benfica, Lille, Sporting de Portugal, Mónaco y Aston Villa). Al fin y al cabo es un examen para nosotros y ver en qué escalón estamos. Se respira un gran ambiente y más con los aficionados, que te lo hacen ver. Se respira algo diferente".