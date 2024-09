¿Qué ocurre con Isco?

SEVILLA/Pocos futbolistas le hacen más falta a Manuel Pellegrini en estos momentos que Isco Alarcón. Tanto cuando estaba Fekir en plantilla como con la vuelta de Giovani Lo Celso, el fichaje de Vitor Roque o la variante de Pablo Fornals por dentro, el esquema sigue sin funcionar correctamente, las piezas no encajan en la elaboración y construcción del juego y la necesidad de un perfil como el del malagueño es cada vez más evidente con el paso de los partidos. Pero la realidad a día de hoy es que la vuelta del capitán no está ni mucho menos cerca. Tras un verano en el que siguió al pie de la letra y dentro de los tiempos los plazos de recuperación, llegó a Marbella con el resto de sus compañeros donde hizo incluso cierto trabajo con el grupo, disparando la alegría en los aficionados verdiblancos.

De hecho, ha tenido palabras que invitaban al optimismo en el inicio del verano, instando a intentar llegar al encuentro inaugural ante el Girona y colocándolo como objetivo principal. Pero esa participación grupal quizá un poco prematura le pasó factura. Después de que se conociese que no iba a llegar a ninguno de los dos primeros partidos, las preguntas comenzaron.

Isco en uno de los entrenamientos del Betis en Marbella / Real Betis

Sin fecha de regreso prevista

Con la importancia que tiene dentro del esquema del chileno, las preguntas por Isco es normal que aparezcan comparecencia tras comparecencia. Antes de visitar Vitoria, Pellegrini dejaba claro que en este tipo de lesiones era completamente normal que hubiese momentos en los que pudiese haber un pequeño retroceso o una recaída que retrasase el tiempo de aparición del protagonista. De hecho, emplazaba su vuelta ya entonces a después de la fecha FIFA que recién acaba de comenzar esta semana y que termina el viernes de la semana que viene, cuando el equipo juega en el Villamarín ante el CD Leganés.

Pocos días después, en pleno aeropuerto en la previa del viaje del equipo a Eslovaquia, el presidente de la entidad hacía referencia a que en menos de 15 días se esperaba que estuviese de vuelta con el grupo, y no parece que vaya a ser así: "Isco bien, con muchas ganas de volver, con mucho ánimo, es verdad que iba a una velocidad mayor de recuperación, ahora hay que ser cauteloso, pero yo creo que pronto lo vamos a ver, no creo ni que tarde un par de semanas, pero hay que ir con precaución y tampoco hay que digamos que apretar en los plazos, no vaya a ser que tengamos algún contratiempo", comentaba Ángel Haro.

Isco en el derbi ante el Sevilla en el Villamarín / Europa Press

Una gran ausencia que penaliza en el juego

Ya la pasada semana saltaba la noticia de que Isco quería volver en el Santiago Bernabéu. Era complicado, puesto que no había tenido ningún entrenamiento con el grupo, pero el futbolista lo quería intentar. Claramente no fue posible, y además, se encendieron las alarmas en los últimos días de la semana. En redes sociales aparecía una corriente que hablaba de una recaída del jugador que incluso podría llevarlo a pasar por quirófano. Desde el club lo negaron categóricamente condenando incluso este tipo de bulos.

Aunque las informaciones que se van publicando en los medios y que en diferentes escalas van transmitiendo en estas últimas horas desde las mismas fuentes es que ese proceso se ha ralentizado bastante. Hay semanas en las que todo marcha muy bien y el futbolista está muy motivado, y otras en las que se da algún paso hacia detrás. Esto decía precisamente Manu Fajardo en la presentación de Natan el pasado lunes sobre el tema: "Isco sigue su plan de recuperación y el timing previsto con una lesión de ese tipo".

Habrá que ver finalmente si durante la próxima semana se acaba uniendo al grupo, pero todo hace indicar que su vuelta no será para el partido ante el Leganés y deja muchas dudas de que llegue al del Mallorca.