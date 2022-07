Ya es oficial el fichaje de Luiz Henrique por el Betis

Con un ocurrente tuit, el Real Betos Balompié acaba de anunciar lo que ya era un secreto a voces, el fichaje del extremo brasileño de 21 años Luiz Henrique, procedente del Fluminense, club de Río de Janeiro del que se despidió el pasado fin de semana. El traspaso se cifra en 13 millones de euros con las variables incluidas. El futbolista se compromete con el club verdiblanco para las seis próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2028.

Se trata del segundo fichaje confirmado por la entidad verdiblanca para la temporada 2022-23, después de que también ejerciera la opción de compra, por 10 millones de euros, del delantero Willian José, quien la jugó en el Betis la pasada campaña tras el acuerdo con la Real Sociedad. También está cerrada la llegada del central Luiz Felipe, que llegará libre de la Lazio de Roma, aunque el club aún no le ha dado oficialidad.

En una entrevista en el medio brasileño O Globo, Luiz Henrique André Rosa da Sila consideró que el fútbol ofensivo que despliegan los verdiblancos le va a venir muy bien para explotar sus cualidades: "Sé que ganaron la Copa del Rey esta temporada. Sé que el equipo es muy bueno, tiene mucha calidad, juega siempre hacia adelante y eso puede ayudarme en mi juego. Me gusta su estilo de velocidad y buenos remates. Creo que podré ayudar mucho cuando llegue. Cuando me enteré de que me vendieron, fue una sensación muy buena. Todo futbolista quiere jugar en Europa. Incluso más joven como yo. Éste es el fruto de mi trabajo".

