El Panathinaikos-Betis de la Europa League, en directo

El conjunto verdiblanco afronta la ida de los octavos de final de la segunda competición continental en Atenas

La Europa League regresa para el Betis con la ida de los octavos de final que disputará frente al Panathinaikos de Rafa Benítez. El equipo griego llega en buen momento de forma y recibe a un rival que necesita reaccionar tras dos empates en casa y una derrota en LaLiga que han frenado la euforia, alejada la cuarta plaza y tiene al Celta, su próximo rival liguero, a sólo tres puntos.

Pero antes tiene que afrontar la cita en el Olímpico de Atenas con el reto de conseguir un buen resultado cara a la vuelta de la semana que viene en la Cartuja, cuando puede recuperar Pellegrini a Amrabat, baja en este choque junto a Lo Celso e Isco, cuyas recuperaciones tardarán más.

Tras las múltiples rotaciones en el Coliseum el técnico bético recuperará un once más reconocible para un choque clave cara a recuperar la confianza y dar un paso adelanet en una competición que ilusiona.