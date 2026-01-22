PAOK-Betis, en directo

El Betis se mide al PAOK en el Toumba Stadium en la penúltima jornada de la Fase Liga de la Europa League. Una cita que los verdiblancos confían en sacar adelante para sumar tres puntos que le pueden dar prácticamente el pase a los octavos de final sin tener que disputar el play off.

De cara a este compromiso, Manuel Pellegrini tiene ocho bajas (Bakambu, Isco, Junior, Amrabat, Cucho, Bellerín, Antony y Riquelme), recuperando a Ricardo Rodríguez, tras cumplir sanción; y a Abde, que ha regresado de la Copa de África.

En frente tendrán los verdiblancos a un PAOK que se siente muy cómodo en su estadio y que busca tres puntos para seguir avanzando en la competición. Arbitra el italiano Simone Sozza, con Daniele Chiffi en el VAR.

Se espera una muy buena entrada en el feudo blanquinegro, con la presencia de unos doscientos aficionados verdiblancos.