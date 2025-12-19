Dos partidos de sanción a Doblas por su expulsión en Murcia

El juez disciplinario único de la Federación Española de Fútbol (RFEF) impuso dos partidos de sanción al preparador de porteros del Betis, Toni Doblas, por su expulsión en el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey frente al Real Murcia.

El técnico verdiblanco tendrá tendrá que cumplir dos partidos por ser expulsado en el minuto 43 del Murcia-Betis (0-2), por levantarse del banquillo protestando a voz en grito una decisión arbitral, según el acta del encuentro. Las protestas del sevillano llegaron en la recta final del primer tiempo cuando el colegiado paró una contra del Betis por una incidencia que el ex guardameta no compartió saliendo del banquillo a protestar.

El encuentro pasaba en esos momentos por un estado de agitación con el conjunto local amenazando con el empate y el árbitro del encuentro Marínez Munuera, amonestando a Natan, Cucho Hernández y Deossa en poco espacio de tiempo.