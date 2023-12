El Betis y la polémica con las entradas en Anoeta: pataleta o medida justificada

El Betis contestó en un comunicado a la decisión fundada de la Real Sociedad de no poner a la venta entradas para aficionados verdiblancos para el duelo del domingo en Anoeta y "de manera recíproca" ya ha anunciado que "no venderá entradas visitantes para el partido de la segunda vuelta en el Benito Villamarín".

El club donostiarra anunció que no facilitaría entradas al Betis para este partido. Hay un motivo que lo justifica y es que quiere evitar que entren miembros del Frente Atlético con la afición bética como ocurrió el pasado año, el día en que se homenajea a Aitor Zabaleta, a quien la Real Sociedad homenajea con motivo del 25 aniversario de su asesinato a manos de un integrante del grupo Bastión, que formaba parte del Frente Atlético. El pasado año, cuando el Betis visitó Anoeta, accedieron al estadio a la zona visitante, entre los seguidores del club sevillano, una decena de integrantes del Frente Atlético que se fotografiaron mostrando una pancarta de este grupo ultra. Por este motivo la Real decidió no facilitar entradas al Betis y anulará las 209 entradas que se vendieron por medio de internet, de las que 50 habían sido adquiridas en Sevilla, otras dos en Córdoba, dos más en Málaga y ocho en Madrid.

Jokin Aperribay, presidente del club donostiarra, pidió disculpas por toda esta circunstancia. "El domingo es un día muy importante. Homenajeamos a Aitor Zabaleta y lo tenemos que hacer con el máximo respeto. El año pasado, ante el Betis, vinieron personas del Frente Atlético y no queremos que vuelva a ocurrir eso", subrayó pidiendo disculpas a la afición verdiblanca, ya que "no se lo merece". "Nos encantaría que estuviesen en San Sebastián en un día tan importante para el club, pero no podemos correr el riesgo de que se vuelvan a repetir esas desagradables imágenes. Muchos aficionados van a pagar los platos rotos y espero que se trate con "especial cariño" a todos los seguidores del Betis que acudan el domingo a Anoeta, porque "serán bienvenidos".

De ahí que el Betis haya reaccionado con un comunicado en el que "lamenta profundamente la decisión adoptada por la Real Sociedad". "El Real Betis sólo vende localidades visitantes a sus socios, que están todos identificados, y elabora un listado que se envía previamente a la fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, a LaLiga y al club local. Estas entradas son personales e intransferibles y es muy sencillo chequear la identidad del usuario final que accede al estadio a través de la comprobación del DNI", relata la entidad verdiblanca.

El Betis señala que "si en años anteriores accedieron al Reale Arena aficionados ajenos al Real Betis lo hicieron fuera de este procedimiento y por razones absolutamente ajenas" al club sevillano y "sólo achacables a la organización local" y lamenta "que se haya querido solucionar a través de unas medidas drásticas e innecesariamente de máximos". "De manera recíproca, el Real Betis no venderá entradas visitantes para el partido de la segunda vuelta en el estadio Benito Villamarín", añade la nota.