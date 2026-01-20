Pau López, el único que no rota en el Betis

Pau López fue el elegido al principio de la temporada por Manuel Pellegrini como su portero titular. Empezó jugando en LaLiga e incluso inició en la portería la andadura en el torneo continental, pero las lesiones y el buen hacer de Álvaro Valles lo relegaron a una suplencia que se extiende ya por casi tres meses, ya que el último partido que disputó fue el 27 de octubre en la derrota en La Cartuja frente al Atlético de Madrid.

Es verdad que un golpe en una rodilla, primero, y un problema muscular, cuando calentaba para salir de titular contra el Mallorca, le cerraron la puerta y se la abrieron al guardameta de la Rinconada, que ha respondido con creces a la exigencia de Manuel Pellegrini, quien al contrario que otras temporadas ha decidido no rotar, salvo en la Copa del Rey, y darle al sevillano la confianza tanto en el campeonato nacional como en la Liga Europa incluso con el catalán ya recuperado.

La rotura del tendón del músculo plantar delgado de su pierna derecha lo mantuvo un mes en la enfermería y desde que volvió a las convocatorias un mes después, a principios de diciembre, ha sido siempre suplente. En el recuerdo queda todavía la parada a Javi Puado en el tiempo de prolongación en el duelo en Cornellà contra el Espanyol que dio los tres puntos al Betis, en un momento en el que parecía que tras el golpe en una rodilla que le hizo perderse tres partidos entre finales de agosto y mediados de septiembre volvía a agarrar la titularidad en LaLiga, ya que en Europa el preparador chileno ya rotaba dándole la oportunidad a Valles.

Es por eso que cuando se recuperó se esperaba que cambiaran las tornas y que Pau López se convirtiera en el portero para la Liga Europa, pero al contrario que hizo otros años la apuesta del Ingeniero tiene nombre propio, Álvaro Valles, inamovible en las dos competiciones. Incluso en la Copa tampoco ha tenido el catalán la oportunidad de regresar, ya que ante el Torrent y el Murcia, duelos disputados en diciembre (los días 3 y 18, respectivamente) al poco de recuperarse de sus molestias físicas, siguió Adrián, que ha disputado las cuatro citas coperas, en el marco verdiblanco.

Pellegrini es un entrenador muy dado a rotar, consciente de que la temporada es larga y que tiene que tener metido en dinámica a todos los futbolistas para que estén preparados en el momento en que le toque jugar a cada uno. La portería es la posición que mejor tiene cubierta el entrenador bético, ya que cuenta con tres efectivos para un puesto. Adrián, con 39 años recién cumplidos partía de inicio con el rol de ser el portero para las urgencias, pero empezó jugando la Copa del Rey e incluso contra el Elche, un rival ya de Primera División en octavos de final, el técnico decidió mantenerlo. Si contra el Atlético en cuartos de final lo mantiene, será definitivamente el guardameta copero en caso de seguir en la competición, aunque a nadie se le escapa que será un duelo muy exigente y quizá Pau López podría ofrecer otras garantías.

Es extraño que Pau López lleve tanto tiempo sin jugar y que no entre en esa política de rotaciones tan de Pellegrini habiendo tenido oportunidades tanto en la Liga Europa como en la Copa. Desde que se recuperase de su última lesión ha visto los últimos 10 encuentros desde el banquillo. Acumula ocho partidos y un total de 720 minutos disputados en lo que va de temporada en los que encajó nueve goles, (siete en la Liga y dos en la competición europea) con 19 paradas efectuadas en el campeonato nacional. Valles, por ejemplo, acumula ya 40 en 13 choques.

A Salónica viaja el Betis con muchas bajas en todas las posiciones menos entre los tres palos. Pero puede que el duelo contra el PAOK pueda ser una buena ocasión para confiar de nuevo en Pau López y darle minutos para que en momentos de más necesidad y exigencia, si le toca jugar como ante el Atlético en la Copa, ya tuviese cierto recorrido para sentirse de nuevo importante en una plantilla en la que todos rotan, de momento, menos el portero gerundense: el titular al que una lesión lo relegó al banquillo y espera su momento mientras Valles sigue haciendo paradas que dan puntos en LaLiga. En el continente, en busca de la clasificación en el top 8 en la fase liga de la Europa League, sí puede abrirse una ventana en estas dos jornadas que restan. Si no es en Salónica, quizá contra el Feyenoord si el billete directo está amarrado.