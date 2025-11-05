Paulo Fonseca y sus flores al Betis: "Es un equipo con grandes jugadores"

El entrenador del Olympique de Lyon, Paulo Fonseca, aseguró en la tarde de este miércoles en Sevilla, donde este jueves se mide al Betis en la cuarta jornada de la fase liga de la Europa League, que saben que el rival "es un equipo con grandes jugadores, con individualidades".

"Antony es uno de ellos pero el Betis tiene muchos jugadores muy buenos", destacó el técnico luso en su comparecencia de prensa en el Estadio La Cartuja, donde se jugará el partido, pero en el que no entrenaron este miércoles al hacerlo por la mañana en Lyon.

Con tres triunfos en las tres primeras jornadas, el cuadro galo es uno de los líderes del torneo, aunque Paulo Fonseca reiteró del Betis que "es un equipo excelente, uno de los equipos más fuertes del campeonato español, con un gran entrenador y que juega muy bien".

"Es uno de los mejores equipos de España ahora mismo y afrontamos un reto muy difícil", destacó Paulo Fonseca, que justificó su convocatoria, en la que ha reservado a algunos de sus futbolistas, como al capitán Tolisso y al atacante Ghezzal, ante la falta de profundidad de su plantilla y la carga de partidos (se miden) al PSG el próximo fin de semana.

Pese a ello señaló que espera "ver un equipo con determinación" porque juegan "contra un equipo muy fuerte", y añadió que van "a hacer que jueguen algunos jóvenes, que ya respondieron muy bien en otros partidos".