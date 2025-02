Pellegrini: "Los puntos hay que sumarlos, no merecerlos"

Sevilla/A pesar de larga pista que tiene construida el Athletic en sus dos carriles, de menor recorrido eso sí tras la ausencia de Nico Williams este domingo, el Betis no obtuvo la validez en su licencia de vuelo. Era una magnífica ocasión para reivindicarse ante el Benito Villamarín, tan castigado la última vez ante el Deportivo Alavés, pero los tres puntos quedarán en el aire porque el Athletic reclamó y logró un punto con dos jugadas a balón parado. No gana el Betis en su estadio desde aquel magnífico 27 de octubre ante el Atlético de Madrid. Demasiado tiempo.

"Por supuesto es mucho tiempo, desgraciadamente, haciendo buenos partidos se nos han escapado puntos. Los puntos hay que sumarlos, no merecerlos", advirtió Manuel Pellegrini al término del encuentro.

El Ingeniero dosificó su once con hasta cuatro cambios con respecto al duelo ante el Mallorca. En particular, Abde y Vitor Roque, por "reposo", como así declaró en la previa. Lo que deparó el estreno de Antony delante de su nueva afición. "Me pareció un debut muy positivo. Es un jugador de calidad. Aunque como le dije antes de empezar, un buen jugador no tiene que estar demostrando las habilidades que tiene con el balón, sino que tiene que hacer un partido correcto. Equivocarse poco y hacer dos o tres cosas importantes: un gol, un buen pase, un buen centro... Estuvo muy participativo, creo que nos va a aportar mucho", detalló el preparador chileno.

"Hacer dos goles al Athletic es una buena cuota, los problemas los tuvimos en la parte defensiva", afinó. "Creo que hicimos un muy buen primer tiempo. Tuvimos dos goles y dos más claras", desgranó, pero reconoce su enfado por no haber defendido correctamente los saques de esquina de los que tanto se nutrió su rival. "Sabíamos que ese tipo de acciones son su fuerte", reconoció molesto.

Fue un apetecible compromiso entre dos escuadras de mucho nivel, de clásico cartel y de valerosas apuestas a través del balón. "Jugamos ante un buen rival, con buenos jugadores y que está en una racha positiva importante de resultados. Tiene un juego directo y muy peligroso. Dominamos el partido y ellos con un córner se pusieron 1-1. Y con el 2-1, el segundo córner nos penalizo demasiado. Creo que defensivamente en el juego estuvimos muy bien, pero en los córners pudimos hacer más. El equipo hizo un partido más que correcto para haber sumado los tres puntos, pero no se pudo", sostuvo sobre su plantilla.

Reconoce no estar "satisfecho con la posición de ésta en la tabla, pero ve al equipo "compenetrado y convencido". El aire de febrero trae viajes por Europa. A entonarse.