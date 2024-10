Pellegrini: "Tanto gol errado tampoco es normal; si nos empatan no habría explicación alguna"

Sevilla/La sonrisa por el resultado y la satisfacción por la imagen del equipo. Así lucía en la sala de prensa Manuel Pellegrini después de lograr su primera victoria contra Diego Simeone. Pero no es el técnico chileno alguien que piense en los números y en las estadísticas, menos aún en las personales, por lo que destacó por encima de todo el trabajo de todo el equipo en "un gran partido".

"Estoy muy satisfecho por un gran partido ante un gran rival con un primer tiempo completo. Sólo fue 1-0, pero tuvimos ocasiones para liquidar antes el encuentro. Los tres puntos nos permiten seguir en posiciones europeas, pero estoy más conteto con la actuación del equipo en una extraordinaria primera parte. Merecimos el triunfo y lo debimos haber asegurado con las ocasiones que desperdiciamos, pero dimos un plus defensivo sin meter a más jugadores atrás, sino desde la circulación del balón y la presión en campo contrario", indicó el Ingeniero, que elevó la actuación del conjunto verdiblanco al top: "Es el mejor partido de la temporada, muy completo en defensa y en ataque. No es fácil jugar contar el Atlético con grandes jugadores y un técnico que le ha dado un estilo definido. Fue el mejor primer tiempo no sólo de esta campaña, sino desde que estoy aquí", indicó.

Con una mínima ventaja todo podía pasar, reconoció el técnico, sabedor de que "esto es fútbol". "En cada partido con 1-0 puede pasar cualquier cosa. Como el jueves. Estando 1-0 uno no está tranquilo, pero el equipo estuvo fuerte y presionando siempre. Defensivamente nos llegan poco y en ataque creamos muchas ocasiones, menos el día en Polonia, pero tenemos problemas para definir. Crearle tantas ocasiones al Atlético no es fácil pero seguimos con imprecisiones porque las características de los delanteros son esas, más potencia que técnica", apuntó el entrenador chileno, que añadió: "Más que temor por el juego era por la realidad del fútbol, que cuando se perdona tanto se suele acabar pagando".

Manuel Pellegrini saluda a Diego Simeone. / Antonio Pizarro

Pellegrini incidió sobre las características de sus delanteros y el cambio de dibujo propiciado por las lesiones. "Teníamos que cambiar el sistema, porque sin jugadores como Isco, Lo Celso, Carvalho o Rodri perdimos medios que producen mucho. Ahora disponemos de varios delanteros muy potentes, todos con esa misma característica, y teníamos que adecuarnos a lo que teníamos. Buscamos la fórmula que se adaptaba mejor a esos jugadores en vez de lamentarse de los que no estaban. La presión nos permite crear un volumen alto de ocasiones con este tipo de futbolistas, pero otros más técnicos pueden producir menos y finiquitar mejor", explicó el chileno, que no quiso personalizar en nadie de forma individual para elogiar a todo el grupo, "desde el portero hasta los que entraron al final". "La suma de individualidades hacen grande al equipio", aseguró. Y añadió: "Tanto gol errado tan poco es normal, pero el fútbol es así. Si nos empatan no habría explicación alguna".

El técnico bético incidió en destacar a todo el grupo más allá de la gran actuación de Abde o Johnny, apuntando el paso adelante dado por los mediocentros, "los únicos que hay". "Sólo los tenemos a ellos dos. Se han tenido que ir integrando a una categoría mayor. Altimira vino la pasada campaña de jugar en Primera RFEF y Johnny era nuevo en la liga. Van mejorando su nivel y estar con Guido y Carvalho les han ayudado mucho", dijo antes de explicar que el internacional estadounidense sufrió un golpe en la cabeza aunque pudo acabar el encuentro. La lesión de Ruibal "tampoco debe ser preocupante", indicó.

Sobre su primer triunfo ante Simeone apuntó: "Mi intrención no es ganarle a Simeone, al que tengo una gran admiración y cariño tras más de 10 años haciendo un gran trabajo en su club, sino que el Betis superara al Atlético".