"Me costó casi 600 euros aparcar bien mi coche"

No será la primera sevillana que es multada después de que se colocara una señal temporal donde estaba su vehículo aparcado, pero sí ha querido alzar la voz contra esta forma de proceder del Ayuntamiento de la capital andaluza, que puede que sea muy legal, pero es manifiestamente injusta. Inmaculada, que pide sólo ser identificada por su nombre de pila, aparcó su vehículo correctamente. Luego se marchó de vacaciones y volvió a por el coche a los veinte días. El vehículo no estaba, se había celebrado una velá y lo habían retirado. Ha terminado pagando 575 euros entre multa y tasa de retirada del depósito municipal.

"No hay derecho a esto. Es sangrante. Me ha costado casi 600 euros aparcar bien mi coche", explica esta mujer. Dejó el coche en la calle Teba, en el barrio de Heliópolis, una tarde del mes de octubre. Al día siguiente, se fue de vacaciones con su familia a las Tierras Altas de Escocia, donde pasó dos semanas. Regresó y aún pasó cinco días más sin ir a por el coche, pues sólo lo usa una vez por semana para ir a cuidar a su madre a un pueblo de la provincia de Sevilla, en la que ésta reside. Pasaron unos veinte días desde que aparcó el coche hasta que se encontró con que no estaba en el lugar donde lo había dejado estacionado.

"Fue un sustazo enorme", explica que sintió cuando vio que no estaba el vehículo por ninguna parte. No había recibido ninguna notificación, ni tampoco había pegatina en el suelo o en alguna señal cercana, que informara que el vehículo había sido retirado por la grúa municipal. Pensando que se lo habían sustraído, se acercó a un bar próximo, donde preguntó si sabían qué podía haber pasado con su coche. Fue allí donde le dijeron que habían colocado una señal temporal de prohibido aparcar y que la grúa se había llevado no sólo el suyo, sino varios vehículos más que estaban aparcados en la misma zona.

La mujer que recibió la multa atiende a este periódico en la calle Teba, donde estaba su coche. / Juan Carlos Muñoz

La señal, según le comunicaron, se puso poco después de que ella dejara el coche aparcado. Cuarenta y ocho horas después de colocarla, los operarios de la grúa se pasaron por la calle y se llevaron los coches. El motivo era la celebración de la velá de una hermandad. Obviamente, ni Inmaculada ni el resto de vecinos que habían aparcado allí tenían conocimiento de las fechas en las que se celebraba esta fiesta.

Se dirigió al depósito municipal, en el Parque de los Príncipes, y allí se encontró con una nueva sorpresa, bastante desagradable. Tenía que pagar 300 euros de retirada, más 15 por cada día que el coche había pasado en las instalaciones. "Entiendo que el Ayuntamiento tenga ese as en el bolsillo, que pueda poner un cartel advirtiendo que hay que retirar el coche, lo puedo entender, pero no que te encasqueten 300 euros por retirada de grúa y que además nadie te avise. No había ni una pegatina ni nada".

A esto hay que unirle los 200 euros por la multa, que nunca le llegó ni se publicó en los boletines oficiales, pero que el Ayuntamiento le extiende sin posibilidad de pronto pago. Su compañía de seguros presentó alegaciones para tratar de no pagar la tasa de retirada del depósito, algo que el negociado de multas del Consistorio hispalense interpreta como que es una no aceptación de la multa. De esta forma, es imposible pagarla por la vía rápida. En total, Inmaculada tendrá que abonar 575 euros por dejar bien aparcado su coche.

Su compañía de seguros presentó un recurso. "La multa nunca se ha publicado, y al presentar un recurso por lo de la grúa, entienden que también se presenta para la futura multa que todavía no se ha generado. Cuando me llega, me llega la multa así, diciendo que ellos entienden que como hemos recurrido lo de la grúa, tampoco vamos a aceptar la multa, y que tengo que pagar ya 200 euros sin derecho al pronto pago", explica la afectada.

"Yo estaba de vacaciones pero hay muchísima gente mayor en este barrio, que deja el coche aquí y se puede pasar una semana y no se enteran. Por cada día que pasa el coche en el depósito, 15 euros. Y me multan por falta grave, que es lo que más me sorprendió. Entiendo que por retirada de grúa y por incumplir una norma de esas, que me pongan una multa. ¿Pero falta grave? Si yo dejé mi coche bien aparcado. Y lo del depósito igual, que me lo notifiquen de alguna forma, para que, si no estoy en Sevilla, pueda mandar a alguien a recogerlo".

Efectivamente, se le impone una sanción similar a la que le hubieran puesto si hubiera aparcado encima de la acera, en doble fila, en un lugar reservado a carga y descarga, a personas con movilidad reducida, en doble fila, o como si lo hubiera dejado en mitad de un cruce. Explica que se sintió tan indignada que tuvo la primera intención de ir al Defensor del Pueblo Andaluz. "Pero es que me da vergüenza ajena tener que recurrir al Defensor para una cosa así".

Inmaculada vive en un barrio en el que cada quince días, o menos si hay partidos europeos, tiene que ver todo tipo de irregularidades de aparcamiento. Cada vez que juega el Betis en el estadio Benito Villamarín, puede ver coches aparcados en aceras, en doble fila o de cualquier manera, algo que ya ha denunciado en numerosas ocasiones la asociación Parque Vivo del Guadaíra. Esos días apenas hay multas.

"No hace falta que venga un partido del Betis para ver la peligrosidad que aquí se genera. Ya no hablo de los ultras, sino que se colapsan las calles y, ante cualquier urgencia o emergencia que pueda haber, una estampida, un cohete, aquí nadie hace nada. Los coches están aparcados encima de las aceras y no hay ni una sola multa. Yo no soy muy crítica, pero cuando me toca... La suerte fue que mi marido aparca aquí siempre y ese día no había sitio, menos mal", apunta. "Sevilla está en el peor momento de caos de circulación, el problema de aparcamiento es generalizado, como en todas las grandes ciudades, y utilizo mucho el transporte público. No tengo más remedio que tener un coche porque tengo que ir una vez en semana a cuidar a mi madre, que vive en un pueblo".

La damnificada asegura que entiende que le retirasen el coche para la velá. Lo que no comprende es por qué tiene que pagar una multa si no ha cometido infracción alguna. "Y sin derecho a réplica". Dice que en su pueblo le ha pasado también, que le retiraron el coche por la celebración de una carrera, pero que no tuvo que pagar nada. Recuperó su vehículo y en paz.

Este periódico ha contactado con el Ayuntamiento de Sevilla para tratar de ofrecer su versión sobre el asunto. Fuentes municipales aseguran que esta manera de proceder es correcta y que el coche fue sancionado porque en ese momento estaba aparcado de forma indebida, pues la señal temporal estaba vigente. Las mismas fuentes indicaron que la Policía Local no tiene forma de averiguar si cada coche estaba aparcado antes o después de que se colocara la señal.