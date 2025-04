Pellegrini: "Estoy feliz por llegar a las semifinales, pero hay que seguir con ambición"

Feliz por el éxito conseguido, y con algún recadito guardado para quienes lo llegaron a señalar en algún momento de la temporada, Manuel Pellegrini se mostró satisfecho por alcanzar unas históricas semifinales europeas en la Conference League, en las que espera la Fiorentina.

“Estoy muy contento por llegar a las semifinales. Era nuestro objetivo y a pesar de todas las críticas que recibimos al inicio siempre fuimos paso a paso y ya estamos en semifinales por primera vez en la historisa del club. Ahora hay que pensar en pelear con la Fiorentina y llegar a la final”, indicó el técnico bético, que mira siempre al futuro y destacó la “madurez” de los suyos para afrontar esta vuelta de cuartos de final ante el Jagiellonia.

“El equipo se mostró maduro. En el primer tiempo, aunque lo hablamos, jugamos con el 2-0 de la ida en la cabeza. Estuvimos mejor en el segundo tiempo, buscanso el gol y salvo ese error en el 1-1 no sufrimos”, analizó el preparador chileno, que volvió a analizar la senda en la temporada del Betis: “No soy de estar preocupado por las alabanzas ni las críticas. Cuando los resultados no se dan siempre se mira al técnico, algunas veces con razón, pero en el peor momento del curso, con muchas lesiones, estábamos a tres puntos de los puestos europeos. Y ahora nos encontramos en posición de Europa League y en semifinales de la Conference. Despertamos una ambión en el club, quizá unos objetivos no presupuestados, y ojalá lleguemos lo más lejos posible tanto en la Conference y en la liga para tratar de llegar a Europa por otra vía”, indicó.

“No se había conseguido nunca antes llegar a una semifinal europea y es una alegría. Es muy importante conseguir un logro que no se había conseguido antes. Estamos en semifinales ante un rival difícil, pero no nos conformamos con lo hecho hasta ahora, a pesar de que empezamos la competición con muchas críticas”, apuntó Pellegrini, que añadió: “En el fútbol no hay rival fácil. Para ningún equipo. Hay que disfrutar de esta clasificación y centrarnos ya en los partidos con el Girona y el Valladolid. Porque esto es muy bonito, pero podemos perder y quedarnos sin Europa para la temporada siguiente”.

Pellegrini volvió a destacar a la afición bética, que no dejó solo al equipo ni siquiera en un encuentro cerca de la frontera de Polonia con Bielorrusia: “El ambiente completo del estadio fue muy bonito. Lo de la hinchada nuestra ya no asombra a nadie, porque allá donde juguemos nos acompaña. Estamos respondiendo a todos los que nos acompañan. El hincha del Betis sólo se merece victorias”, indicó el Ingeniero, cuestionado al final por la lesión de Ricardo Rodríguez, que “sintió una contractura en el isquitotibail”. “Al menos no sintió un tirón fuerte y se hará pruebas para tener un diagnóstico más claro de lo que es”.