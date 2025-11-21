Pellegrini: "El fútbol es presente y sólo pienso en ganar al Girona"

A sus 72 años es difícil pillar a Manuel Pellegrini en un renuncio. Dice lo que quiere, lo que cree oportuno en cada momento, siempre con el máximo respeto y sin sacar los pies del tiesto nunca. Por eso aunque en cada rueda de prensa se le pregunte por su renovación la respuesta no varía: "Ya veremos cómo y cuando se soluciona si las dos partes quieren continuar", dijo antes del choque contra el Girona del domingo (16:15), si bien sí dejó claro que "salen muchas especulaciones y cifras que no son las que corresponden ni mucho menos", aseguró.

Siempre ha dicho que "el dinero no es el problema" y quiso poner el foco en el ahora, porque "el fútbol es presente" y la "prioridad en este momento es ganar este domingo". "Ya veremos cuál es mi futuro. Llevo seis años de compromiso y dedicación al Betis y está también una selección de mi país que debe decidir", dijo el técnico verdiblanco, que espera que su equipo "vuelva al nivel que terminó antes del parón". "Tenemos la exigencia de mantenernos vigentes en las tres competiciones dando lo mejor de cada uno", aseguró el preparador bético, que no quiere confianzas ante el Girona por su clasificación liguera: "Lo engañoso es creer que será un partido fácil. No hay encuentro fácil en LaLiga. Ni se gana ni se pierde con lo hecho anteriormente. El fútbol es presente y hay que demostrar con hechos sobre el campo lo que decimos con palabras de desear llegar lo más lejos posible en todas las competiciones".

El Girona no empezó bien, pero ha sacado buenos resultados los últimos partidos y hay que dar el máximo para lograr los tres puntos", indicó Pellegrini, que confirmó la presencia de Isco en la convocatoria: "Isco lleva dos semanas entrenándose con normalidad. Si está citado es porque está en condiciones, pero no sé cuántos minutos podrá tener", dijo sobre la vuelta del costasoleño, sobre no hay que poner ahora un foco excesivo: "Los saltos hay que darlos siempre con los jugadores que uno tenga a disposición para cada partido. Isco es importante, pero la pasada temporada y ésta hemos logrado sobrevivir sin él. No hay que exigirle dar el paso con él, sino entre todos con ambición y trabajo. De los últimos 35 ó 36 partidos habremos perdido cinco. Hay que seguir mejorando día a día con los que tengamos disponibles en cada momento", insistió el Ingeniero, que no quiere aún hablar del dervi: "El objetivo que me marco es ganar al Girona. Ya veremos si Isco juega más o menos minutos. Lo primero es ganar al Girona y ojalá pueda participar Isco, como ante el Utrecht. Pensamos en ganar, no en poner a punto a Isco. Ya veremos cuál es el mejor equipo para jugar el derbi".

El de este domingo es el primer partido de un exigente final de año: "Me gusta estar siempre en la competición permanente y ahora tenemos seis o siete partidos antes de final de año y 2026 también viene cargado también los jueves con la Copa y Europa. El objetivo es seguir vigentes en todas las competiciones", aunque para ello sabe que perderá a Abde, Amrabat y Bakambu por la Copa de África: "Lo de la Copa de África es como los lesionados. Sabemos que tendremos esas tres bajas mientras su selecciones estén compitiendo, así que como todos los años es el plantel completo el que saca la temporada adelante para llegar a los objetivos independientemente de los nombres".

Pellegrini valoró el primer tercio de competición como "muy positivo". "Seguimos vigentes en las tres competiciones. Invictos en Europa League cerca del top 8 y en la liga quintos, intentando descontar distancias con los de arriba, aun con lesiones y jugadores que se incorporaron tarde. Sólo llevamos dos derrotas, así que vamos en el camino correcto con la ambición de mejorar ante instituciones que económicamente son más fuertes", explicó el pareparador heliopolitano, que insistió en que tiene contrato en vigor y lo cumplirá y "si se extiende es porque ambas partes así lo quieren". "Salen muchas especulaciones y cifras que no son las que corresponden ni mucho menos. Hay conversaciones y ojalá se solucione de la mejo forma para ambas partes, ya veremos cuándo y cómo".