La magia de Isco, ¿frente al Girona?

El Betis está centrado en la vuelta de la Liga, con ese encuentro del próximo domingo ante el Girona en La Cartuja. Y la gran incógnita en los verdiblancos radica en si será en esta cita ante los gerundenses cuando se produzca el regreso a los terrenos de juego de su gran capitán, Isco Alarcón.

El costasoleño lleva toda la semana sumando minutos de trabajo con sus compañeros con total normalidad y de cómo se sienta, tanto en la sesión de hoy como en la de mañana, dependerá en buena medida que, al menos, pueda entrar en la convocatoria.

Del documental al césped

El futbolista de Arroyo de la Miel está viviendo unos días muy especiales, con la presentación de su documental, "En silencio. La resiliencia de Isco", en el que cuenta cómo ha superado el nuevo revés en forma de lesión que sufrió en mayo de 2024 en aquel partido contra Las Palmas. Un proceso del que ya ha visto la luz, trabajando como uno más con el resto de compañeros, los cuales aguardan con mucha ilusión su vuelta a la hierba.

Un líder natural

Y es que Isco es el líder del Betis, en el vestuario admiran su entrega, su lucha en el campo y esa calidad que atesora, amén de una mentalidad ganadora que contagia al resto de la plantilla. De hecho, en las últimas horas, futbolistas como Marc Roca y el Cucho Hernández se han referido a este aspecto. "Si te dijera que no lo hemos echado de menos, te mentiría. Es un líder natural. Es el jugador que nos marca el camino. Tengo muchas ganas de que ya vuelva con nosotros y nos ayude desde dentro, porque el impacto es muy grande, lo sería en cualquier equipo de España y del mundo. Es de otro nivel. Con ganas de que sume minutos, que es donde nos hace felices a todos", señaló este pasado jueves al respecto Marc Roca en los micrófonos de Radio Sevilla, en Libre y Directo.

El centrocampista catalán expresó el mismo pensamiento que el resto de compañeros, como por ejemplo indicó el Cucho Hernández el pasado miércoles en su comparecencia en los medios oficiales de la entidad heliopolitana: "Se le ha echado muchísimo de menos. Es nuestro mejor jugador. Se le ve fuerte, confiado, con ganas. Es un líder muy positivo, el primero que quiere presionar y ganar. Cuando ves eso, te contagia. Aún tiene que coger ritmo físico, pero la calidad sigue intacta. Su nivel siempre lo va a tener. Es magia cada vez que toca la pelota. Nos va a ayudar muchísimo".

Un Betis más competitivo

Y es que un Betis con Isco es sin duda muchísimo más potente que sin él, pese a los buenos mimbres que tiene en su plantilla. Es sin duda, el gran diferenciador. Ya la temporada pasada, el cuadro verdiblanco cogió velocidad de crucero cuando el malagueño regresó y volvió a mostrar su enorme calidad. Él guía al Betis y éste ya lo espera. ¿Será ante el Girona? Horas decisivas.