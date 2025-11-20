Bartra: "Isco es el jugador que nos marca el camino, es otro nivel"

Uno de los jugadores que mejor llegó a la fecha FIFA fue Marc Bartra. El catalán se ha recuperado de la mejor forma posible de la lesión, y ya apunta a ser un habitual en los partidos del Betis en el próximo tramo de temporada. Ahora vienen partidos importantes en Europa, el derbi, y la obligación de terminar con un buen puntaje el año natural 2025.

Así lo ha comentado en Libre y Directo, comenzando por los parones de selecciones: "Hay su parte buena y no tan buena. Miramos lo positivo, son como bloques de 7 y 9 partidos en los que hay que marcar un objetivo, sumar los máximos puntos y tirar para adelante las tres competiciones. Con tantos partidos y competiciones no nos da para entrenarnos lo suficiente y así nos da espacio para seguir mejorando y creciendo".

Marc Bartra da alguna directriz a Antony nate la mirada de Giuliano. / Antonio Pizarro

Los objetivos de la temporada

"No soy de elegir una sola cosa. Me gusta soñar en grande, tenemos una plantilla supercompleta para lograr grandes cosas. Ojalá podamos conseguir los objetivos, pero eso van en el día a día para intentar que los objetivos vayan saliendo. Nos encantaría ir a la Champions, nos encantaría ganar la Europa League... tenemos plantilla y tenemos grandes objetivos esta temporada. Para eso estamos aquí, para crecer, luchar por todo y ese es nuestro objetivo".

Sobre el derbi

"Queda muy lejos, sinceramente. No sé si quedan 11 días, pero tenemos el partido contra el Girona, el de Europa League que es muy importante para conseguir el objetivo de estar entre los 8 primeros. Sabemos de la importancia del derbi, pero el fútbol es presente y el presente es el partido contra el Girona. Nos estaríamos equivocando si pensamos en el derbi. Tenemos que estar pendientes en el día a día. Queremos ganar al Girona y Utrecht y ya nos enfocaremos 100% contra el Sevilla. Así nos funciona bien y así lo hacemos nosotros".

La renovación de Pellegrini con el Betis

"Somos conscientes más o menos de la situación. Estamos tranquilos, lo llevamos con naturalidad, normalidad y el míster sabe la confianza que tenemos en él, sabe la confianza que tiene el club en él y esperemos que esté aquí muchos más años. No es una cosa que nos preocupe, lo llevamos con total naturalidad y seguro que pronto se llega a un acuerdo para que esté con nosotros más años. Tiene mucha experiencia en eso, lo llevo de una forma natural. Su deseo es seguir muchos años y el nuestro también lo es.

Isco posando junto al resto de capitanes del Betis / RBB

Sobre Isco y su vuelta con el Betis

"Si te dijera que no lo hemos echado de menos te mentiría. Es un líder natural. El jugador que nos marca el camino. Tengo muchas ganas de que ya vuelva con nosotros, nos ayude desde dentro porque el impacto es muy grande, lo sería en cualquier equipo de España y del mundo. Es de otro nivel. Con ganas de que sume minutos, que es donde nos hace felices a todos".

El miedo a lesionarse

"Es obvio, cuando has sufrido mucho tienes el miedo de recaer. Es parte del proceso de volver a entrenar con el equipo, de volver a sentir impactos en el partido y ves que el hueso está soldado y que no hay ningún problema. Es parte del proceso. Va a superar ese miedo y seguro que pronto vemos su mejor versión. Estamos a un gran nivel pero sabemos que con Isco damos un pasito adelante. Nuestro objetivo es seguir mejorando y creciendo".