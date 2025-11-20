Sigue la incógnita con Abde; tranquilidad en el Betis que lo espera este viernes en el césped

El Real Betis Balompié ha vuelto a tener una sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva Luis del Sol en la mañana de este jueves. Todos los ojos estaban puestos en los futbolistas internacionales que todavía no han regresado de su periplo con sus países, y sobre todo en Abde, que viene teniendo molestias en un tobillo, que se hizo pruebas médicas el pasado lunes en Tánger y que a día de hoy constituye una pieza clave en el equipo de Manuel Pellegrini. Y al rededor del marroquí, precisamente, ha habido novedades.

Y es que no se ha podido ver en uno de los terrenos de juego de la ciudad deportiva al extremo bético de nuevo sobre el césped con el resto de sus compañeros, ya que junto a Sofyan Amrabat, llegan en la tarde de este jueves a Sevilla. Los médicos del combinado verdiblanco evaluarán al futbolista y a partir de aquí, lo normal es que poco a poco vaya recuperándose de esas molestias e incluso partir como suplente en el partido de este domingo ante el Girona. Más, teniendo en cuenta que el próximo jueves los béticos tienen un compromiso clave ante el Utrecht en Europa League y luego, el derbi ante el Sevilla FC el próximo domingo.

Manuel Pellegrini conversa con Abde durante un entrenamiento del Betis. / Julio Muñoz / Efe

La enfermería, casi vacía en el Betis

Isco va a volver a la convocatoria tras enganchar ya muchas sesiones de entrenamiento con el resto de sus compañeros. Junior Firpo ya entrena con normalidad, Ricardo Rodríguez viene de jugar 160 minutos con Suiza y hasta el momento, es Pau López el único que de momento sigue en el dique seco y no se le espera hasta después del derbi a final de noviembre. Por tanto, el técnico chileno tendrá que hacer sólo dos descartes, ya que uno de ellos será el propio portero catalán. Descartes que se decidirán el propio sábado en el momento en el que se de la convocatoria. Viendo lo que hizo en el anterior parón de selecciones, no sería raro que alguno de los futbolistas que han tenido protagonismo en este parón, se quede fuera. Bakambu y Pablo García ya trabajan sobre el grupo y Ricardo entrena en el gimnasio en el día de hoy.

El calendario de los heliopolitanos es complicado: Girona (LaLiga), Utrecht (Europa League), Sevilla FC (LaLiga), Torrent (Copa del Rey), Barcelona (LaLiga), Dinamo de Zagreb (Europa League), Rayo Vallecano (LaLiga), dieciseisavos de final de la Copa con rival por definir si es que se clasifica contra los valencianos y Getafe (LaLiga) antes de final de año, siendo en total ocho partidos antes de que termine este año 2025.