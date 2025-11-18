Ez Abde se hace pruebas médicas por molestias en el tobillo; el Betis espera atento

En el partido que enfrentó a Marruecos y Mozambique el pasado 14 de noviembre y que terminó con victoria por la mínima de los locales, Ez Abde tan sólo disputó 62 minutos. Fue sustituido y en dicho partido se llevó un golpe en el tobillo que ha provocado que este lunes acudiese a hacerse pruebas médicas al Hospital Universitario de Tánger por una serie de molestias, para descartar cualquier tipo de lesión y establecer un diagnóstico claro de qué es lo que le ocurre, tal y como informan en foootmercato. Además, cabe destacar que los marroquíes realizaron un entrenamiento en la tarde de este pasado lunes en el que el jugador del Betis ya trabajó al margen del resto de sus compañeros.

Afortunadamente para los intereses del combinado de La Palmera, dichas pruebas determinaron que no tiene una lesión de gravedad y que simplemente con reposo y un plan especial de trabajo, como el que ya comenzó a seguir en la tarde de ayer, sería suficiente para que se recuperase. Eso sí, todo apunta a que Walid Regragui, su seleccionador, no le dará minutos en el segundo amistoso de esta fecha FIFA para el combinado norteafricano contra Uganda.

Antony celebra junto a Abde su gol. / Antonio Pizarro

Precaución con Abde, un futbolista clave

En el momento en el que aparece una incidencia física en torno al nombre de Ez Abde, todas las alertas en el Betis se terminan encendiendo. Es un futbolista de una importancia capital para Manuel Pellegrini y que además, está siendo de lo más definitivo sobre el césped.

Los duelos que tienen por delante los de Heliópolis son de vital importancia, con los choques ante el Utrecht y el Dinamo Zagreb en Europa, para definir la clasificación a la siguiente ronda, y con el derbi a la vuelta de la esquina.