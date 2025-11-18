Cucho Hernández, que sorprende con una máscara, Lo Celso e Isco aportan las buenas noticias en el entrenamiento del Betis

El Real Betis Balompié ha vuelto en la mañana de este martes a los entrenamientos tras tres días de descanso. El equipo de Manuel Pellegrini ya prepara el duelo ante el Girona de este domingo y lo ha hecho con tres noticias muy positivas. La primera de ellas gira en torno a Isco Alarcón, quien suma un entrenamiento más con el resto de sus compañeros. El malagueño está totalmente disponible para el duelo ante los de Míchel y los minutos que tenga serán decisión del propio entrenador chileno. Otro nombre propio ha sido el de Giovani Lo Celso, quien ya está de vuelta en Sevilla tras jugar el choque ante Angola con Argentina. También estará totalmente disponible para jugar en La Cartuja. Por último, destaca la presencia del Cucho Hernández, quien fue operado hace unos días en la nariz y ya trabaja con una máscara.

Los tres futbolistas, por tanto, estarán igualmente disponibles para vérselas con los catalanes, en un partido donde no estará todavía Pau López, al que le quedan algunas semanas más en la enfermería. Quienes sí van a regresar con el Betis, a priori, son tanto Junior Firpo, que ya acumula algunos entrenamientos con el grupo en este parón, y Ricardo Rodríguez, que está totalmente recuperado y jugando todos los minutos son Suiza.

Algunos internacionales faltan por regresar al Betis

Futbolistas como Pablo García (a quien le resta un partido con la Selección Española Sub-21), Pablo Fornals (que juega esta noche en La Cartuja ante Turquía), Ricardo Rodríguez (contra Kosovo este día 18), Abde y Amrabat (que se las verán con Uganda) todavía no han regresado al trabajo con el resto de sus compañeros y deben hacerlo a más tardar el próximo jueves. También tiene que llegar a Sevilla tras su éxito con la RD del Congo, que se ha clasificado para la repesca internacional de cara a la Copa del Mundo de 2026.