El Betis y el escollo de la Copa de África

LaLiga retoma este fin de semana el paso y Manuel Pellegrini vuelve hoy al trabajo después de tres días de descanso para preparar la cita contra el Girona del domingo (16:15), el primer encuentro en La Cartuja con luz natural desde el ya lejano 31 de agosto contra el Athletic.

El técnico chileno siempre le ha dado una gran importancia al campeonato nacional y ahora no cambiará en esta recta final de año en la que afrontará ocho partidos en 29 días, hasta el 21 de diciembre, de las tres competiciones: seis de Liga, dos de competición europea y uno de Copa del Rey. Con Isco recuperado, Ricardo Rodríguez teniendo minutos con Suiza en este parón y Junior ya ejercitándose con el grupo, la única baja es la de Pau López, pero el preparador heliopolitano tiene que empezar a pensar en que tres futbolistas más se sumarán a la lista de bajas: Amrabat, Abde y Bakambu se marcharán a la Copa de África en breve.

El Betis negocia con Marruecos y la República Democrática del Congo cuándo liberar a los futbolistas para que acudan a las convocatorias de sus selecciones. Por normativa los jugadores deben estar al menos 14 días antes con sus combinados nacionales del inicio del torneo, por lo que ya no estarían para el duelo europeo en Zagreb frente al Dinamo del 15 de diciembre, ya que el campeonato arranca el 21 de diciembre, coincidiendo con el fin de semana para el que está programado que el cuadro verdiblanco reciba al Getafe.

No está dispuesta la entidad heliopolitana a liberarlos antes, ya que el 6 de diciembre (18:30) visita La Cartuja el Barcelona, casi en el límite normativo, pero tampoco las selecciones a dejarlos más tiempo. Así pues, Pellegrini contará en principio con ellos ante el Girona, el Utrecht, el derbi con el Sevilla y el duelo copero con el Torrent también, pero a partir de la cita en la capital croata se despide de ellos. Con Marruecos siendo anfitriona (y una de las favoritas) y en busca de un título que no gana desde 1976, se da por seguro que pasará la fase de grupos, que cierra el 29 de diciembre, un día antes que el conjunto congoleño. Los octavos de final arrancan el 3 de enero y la final se disputará el 18 de ese mes, por lo que Abde y Amrabat, sobre todo, además de Bakambu, no estarán disponibles para Pellegrini por un largo e intenso periodo de tiempo con la Copa del Rey y la Europa League definiéndose en esas fechas clave.

Perderá el preparador bético a tres piezas, dos de ellas titularísimas hoy por hoy, mientras que el delantero congoleño da refresco a Cucho Hernández en Europa y en el torneo copero. Sin Amrabat, será el momento para Sergi Altimira, que en la Liga no juega desde el 5 de octubre en Cornellà frente al Espanyol –y no es titular desde el encuentro contra el Levante el 14 de septiembre– y ha perdido el sitio con el regreso de Marc Roca y la apuesta de que Fornals juegue más retrasado. La baja de Abde debe propiciar que Riquelme, como al inicio del curso, tome más protagonismo en la banda izquierda y sin Bakambu serán Chimi Ávila o Pablo García son los llamados a ser el recambio de Cucho Hernández cuando así lo requiera el técnico.

Además, hay que contar también que la vuelta de Isco dotará a la plantilla del Ingeniero de una pieza más de tremendo valor, si bien el costasoleño no esa la solución natural para cubrir ninguna de las ausencias que propiciará la Copa de África.