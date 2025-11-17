Isco: "No quiero retirarme sin ganar un título con el Betis"

La temporada retoma su pulso normal tras el parón por los compromisos de las selecciones nacionales e Isco sigue tachando fechas en el calendario. Un día más, un día menos para su vuelta. Su estreno. Su debut esta campaña está al caer, aunque nadie quiere correr más de lo necesario ahora que la meta se vislumbra. Sin embargo, en el esprint final del costasoleño se asoma el derbi con el Sevilla, el 30 de noviembre, objetivo en mente desde hace tiempo al alcance tras ir quemando etapas en su recuperación.

El capitán bético se entrena con el grupo desde hace unas semanas ya. Primero sin contacto, pero ya a pleno rendimiento, a expensas de que vaya cogiendo ritmo de competición a medida de que pasen las sesiones de trabajo con normalidad.

Ya dijo Manuel Pellegrini, con él y con otros compañeros, que no hay prisas, que no va a correr ni arriesgar, pero la idea de todos es que, en la medida de lo posible, Isco integre ya la convocatoria de esta jornada, en la que el Betis recibe el domingo (16:15) al Girona en La Cartuja. Dependiendo de lo requiera el encuentro, podría incluso jugar unos minutos, para ir ganando tiempo la semana que viene en la cita de la Europa League frente al Utrecht. Y es que a nadie se le escapa, ni siquiera al propio protagonista, que a la vuelta de la esquina está el derbi en Nervión contra el Sevilla y el malagueño no se quiere perder esa cita. Incluso ser importante en ella, para lo que antes necesitará un rodaje con fuego real más allá de los entrenamientos.

Es por ello que será una semana importante para evaluar su situación. Serán los servicios médicos quienes decidan; después será el turno de la determinación de Pellegrini, teniendo la última palabra Isco a tenor de las sensaciones en las últimas sesiones de trabajo en las que seguro elevará la intensidad para probarse de verdad.

El capitán bético se lesionó el pasado agosto sufriendo en un amistoso de pretemporada la fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo, una zona en la que ya había sufrido una dolencia anterior, aunque en este caso fue otra lesión. No ha jugado desde entonces. No ha debutado esta temporada aún, pero ya está listo para su regreso. Sólo queda el esprint final.

Isco ha aprovechado este parón para seguir trabajando, pero también para acudir a actos de promoción del documental En silencio, grabado por su mujer, Sara Sálamo, mientras se recuperaba de su anterior lesión que lo mantuvo también más de medio año parado. Y en cada acto su discurso no cambia. Su ambición, con la renovación en ciernes, sigue intacta. “No vine aquí a pasar el tiempo, sino a ganar. El club está haciendo las cosas muy bien. Estamos en un periodo de crecimiento importante, ladrillo a ladrillo, que es como se tienen que hacer las cosas”, dijo el futbolista tras una de las proyecciones de la cinta, añadiendo con rotundidad: “No quiero retirarme sin ganar un título con el Betis”, dijo el futbolista, que sintió “amor a primera vista” con el club heliopolitano desde el segundo uno”. “El Betis fue mi luz en los momentos oscuros que estaba viviendo y ese cariño es algo que va a quedar guardado para siempre. Seré un bético más siempre”.