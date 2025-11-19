FÚTBOL
Pablo García y su sueño de hacerse un hueco en el once de Pellegrini: “El Betis es mi vida”

El delantero del Betis ha hablado sobre Pellegrini, el derbi y se ha vuelto a declarar al Betis

Pablo García

En la gala del 25 aniversario de los compañeros de Muchodeporte, Pablo García ha sido quien ha atendido a los medios de comunicación en representación del Real Betis Balompié. El delantero verdiblanco ha hablado de sus sueños como bético, Pellegrini y las ganas que tiene de jugar el derbi.

