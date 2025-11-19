Antonio Cordón explica su salida del Real Betis y anticipa que así será cuando ocurra con el Sevilla FC

Desde que llegó al Sevilla FC ya han pasado cuatro meses, y Antonio Cordón sigue con su trabajo al frente de la dirección deportiva del conjunto de Nervión. Con su incorporación, había muchísima ilusión puesta en su figura en una gran parte del sevillismo y sobre todo, en la planta noble del Ramón Sánchez-Pizjuán, donde han confiado en su figura desde el primer momento a pesar de todas las dudas que han ido surgiendo en torno a su figura. Incorporaciones como las de Matías Almeyda, Alexis Sánchez o Azpilicueta son las más destacadas del verano, aunque algunos nombres como Suazo o Batista Mendy también han gustado a los aficionados. Eso sí, su punto débil sigue siendo el apartado de las salidas (aunque es complicado en una plantilla cada vez más devaluada), lo mismo que le ocurrió en el Real Betis Balompié.

Los compañeros de la Cadena SER han podido hablar con el director deportivo sevillista tratando una gran variedad de temas, y uno de ellos fue su salida del conjunto verdiblanco. En este caso, no quiso entrar en profundidad por los motivos, pero sí que afirmó que no salió mal de Heliópolis y que simplemente fue por un aspecto de ''ciclo''.

Primer día de Antonio Cordón en el Sevilla FC / SFC

Su salida del Betis, por el mismo motivo que tendrá cuando salga del Sevilla

"Salgo del Betis por lo mismo que saldré del Sevilla. Cuando entiendo que he cumplido mi objetivo en el lugar donde creo que tenía que llegar para mejorar y que el club creciera, cumpliendo el objetivo que todo el mundo desea, es el momento de abrir la puerta. Irme y que la gente me recuerde bien. Se había cumplido un ciclo, se había ganado la Copa del Rey, se había mejorado la economía... Estaba todo muy equilibrado y era el momento de salir bien y de forma respetuosa. Uno tiene que ver un lugar donde hace falta crecimiento, donde su filosofía y su método puedan crecer", certificaba el director deportivo.

Eso sí, también ha mandado un mensaje contundente sobre los constantes rumores que hay en torno a su figura y las numerosas dudas al rededor de su forma de trabajar: "Antonio Cordón tiene la suerte de ser un profesional que está donde aprecian su trabajo. Seguiré siendo el mismo y no estoy preocupado por quién está o no. No me agarro a los puestos o a la institución de forma que no tengo trauma si me echan".