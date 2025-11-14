Antonio Cordón perfila el remate de la planificación en enero

Hay que hilar muy fino. Así lo reconoció Matías Almeyda durante sus entrevistas tras los Premios Blázquez y Ruesga Bono. Y en ello anda Antonio Cordón, que quiere y debe rematar la planificación que dejó incompleta al terminar la ventana de transferencias de verano. Pese a que el director deportivo del Sevilla dijo entonces que estaba satisfecho, la realidad es que la satisfacción radicaba en que hizo mucho en el contexto de límite salarial ajustadísimo y de precariedad económica del club de Nervión. Pero Almeyda se quedó sin otro centrocampista y además hubo que inscribir a futbolistas que no quisieron salir como el guardameta Álvaro Fernández.

En enero Cordón quiere enmendar esos flecos pendientes que no pudo perfilar en agosto. Pero antes de acometer el fichaje de un mediocampista organizador y un delantero, que son los objetivos prioritarios, el gestor pacense debe hacer hueco en una plantilla que cuenta con 25 fichas y a la que volverá en enero Gattoni tras su cesión en el River Plate, como recordó José María del Nido Carrasco.

Posibles salidas: Gudelj, Nyland, Álvaro Fernández...

Para ello cuenta con algunos ases en la manga. Por ejemplo, el caso del portero que no cuenta absolutamente nada y al que ya le invitó a tomar la puerta de salida en forma de rescisión del contrato que le renovó antes de su llegada Víctor Orta. ¿Preferirá quedarse la segunda mitad de temporada Álvaro Fernández en blanco o irá a algún equipo de Segunda División? El jugador tendrá la palabra.

También cuenta Cordón con la posibilidad de que futbolistas con contratos más elevados que el portero riojano busquen acomodo fuera del Sevilla ante la falta de protagonismo, como son los casos de Gudelj y Nyland. Ambos están en su último año de contrato y pueden tener futuro en alguna liga exótica que pague bien, y esto casa con que el Sevilla les facilitaría la salida en enero para poder hacer hueco a los fichajes que son necesarios para recomponer una plantilla que ha mostrado carencias sobre todo en la organización del juego y en el gol, muy repartido pero sin ningún delantero que garantice regularidad goleadora.

Consenso entre Almeyda y Del Nido Carrasco

“Ojalá que el mercado este nos pueda reforzar un poquito con algunas posiciones”, dijo en Radio Sevilla Almeyda este miércoles. “Por ejemplo, en la parte de arriba nos quedaremos con un solo delantero si Akor tiene que ir con su selección (a la Copa de África). Y eso es complicado, quedarte con un solo delantero parte del torneo”, continuó dejando clara cuál es la idea no sólo de él, sino del comité ejecutivo.

De hecho José María del Nido Carrasco también habló abiertamente de reforzar más de un puesto en función de las salidas: "Estamos trabajando para reforzar el equipo con el mayor número de piezas y tenemos una idea en la cabeza. Tenemos 25 fichas y vuelve Gattoni a partir del 1 de enero. A medida de que se produzcan salidas tendremos una idea de qué posiciones podemos reforzar". ¿La delantera? "Es una de las posiciones que nos gustaría reforzar porque si finalmente va a la Copa de África Akor Adams te quedarías solo arriba con Isaac con el riesgo de que cogiera un resfriado y te quedaras sin delantero para varios partidos".

La opción de Patrik Mercado

Para el puesto de organizador, el periodista especializado en mercado Matteo Moretto deslizó un nombre que está en la agenda de Cordón. Se trata de un futbolista de perfil asequible para el Sevilla, de un mercado menor como el de Ecuador que conoce muy bien el director deportivo sevillista, pero con proyección emergente: Patrik Mercado (Tena, Ecuador, 31-07-2003). Mediocampista diestro del Independiente del Valle que en la Liga Pro Serie A ecuatoriana de este año marcó tres goles y dio ocho asistencias en 28 partidos.

Cabe recordar que Cordón conoce bien aquel mercado porque tuvo un efímero paso como director deportivo de la Federación Ecuatoriana para dirigir técnicamente la selección a partir de diciembre de 2019. No tuvo mucho predicamento allí porque regresó a Europa debido a la pandemia del Covid. Pero sí le dio para dejar relaciones con el entorno del fútbol de Ecuador.