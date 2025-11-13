Akor Adams y Ejuke clasifican a Nigeria para la final por la repesca del Mundial

Akor Adams y Ejuke fueron protagonistas del triunfo de Nigeria sobre Gabón en la primera semifinal del play off por la repesca para el Mundial que juegan cuatro equipos africanos. Las Súper Águilas se impusieron en la prórroga a Gabón por un claro 4-1, un resultado engañoso pues el partido no se decantó hasta el final y necesitó de la mediación de los dos sevillistas.

Nigeria debe jugar ahora la final que definirá qué equipo africano juega la repesca del Mundial. Será contra el ganador de la otra semifinal (Camerún-RD Congo) este domingo.

Fue Akor Adams el que abrió el marcador en el minuto 78. Salió como titular y fue sustituido en el minuto 83. Ejuke, en cambio, no formó en la alineación inicial de Eric Chelle, que lo sacó por Chukweze en el minuto 60.

Cuando todo parecía que iba a terminar en triunfo de Nigeria, Lemina marcó el 1-1 en el minuto 89. Hubo prórroga, y en la primera parte de la misma fue Ejuke el que hizo el 2-1 (97'), a pase de Ndidi, para encauzar el triunfo de las Súper Águilas, que, ya con el marcador de cara, remataron la victoria con goles de Osinhem (102' y 110').

De esta forma, Nigeria se garantiza el puesto en la final por la repesca del próximo domingo.

Curiosamente, la selección de Nigeria había hecho huelga de entrenamientos en vísperas de este encuentro clave, pero se ejercitó lo justo para afrontar el encuentro en condiciones y terminó sacándolo con nota.