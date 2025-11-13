Almeyda piensa en grande en el Sevilla: "Quiero vivir la época que vivieron todos aquí"

Matías Almeyda está tan encantado en Nervión que se toma connaturalidad la presión de estar en un Sevilla en crisis, o en construcción, como gustan decir en el club. Tanto es así que mira a un futuro a muy largo plazo: quiere ser protagonista de otra época de grandeza. “Yo quiero más, quiero vivir la época que han vivido todos aquí. Esto es un proceso, estoy firme y ojalá que pueda cumplirlo”, dijo en Sevilla FC+.

“Este club tiene una afición impresionante que te pone la piel de otra manera”, continuó. Eso sí, como otras veces pidió tiempo: “Una casa no se construye de un día para otro, aquí no hay magia, hay trabajo, si no el proceso bajará”.

El Pelado insistió en trasladar su acomodo en el Sevilla. “Estoy feliz por haber podido regresar y como entrenador. No quiero que se me pase esta oportunidad. Asumo el proceso de reconstrucción con muchísima alegría y responsabilidad”, señaló.

El argentino incidió en la idea que tiene de la gestión técnica, de su visión del fútbol. “Soy entrenador pero me hice entrenador porque quería dejar un mensaje más allá del fútbol. Tenemos que seguir trabajando, el fútbol español está muy parejo y en los últimos torneos se ha igualado mucho el último que entra a Europa con el primero que desciende. Es apasionante eso y hay que ir viendo cómo se desarrolla”.

De momento está comprobando cómo en España también hay sesgo arbitral. Y también recordó de su experiencia en el River Plate lo difícil que es levantar a un grande caído al barro. “Creo en mi trabajo y no creo en mi trabajo de hacer magia de un día para otro. ¿Por qué? Tengo un porqué. Porque lo que se está viviendo acá lo viví en carne propia en River y no se levanta un club grande como es este, un club que se convirtió en ganador, después de dos temporadas malas, de un día para el otro. Lleva un tiempo y todos sabemos ver los inconvenientes que hay acá. El equipo está donde tiene que estar y con la mente puesta en que hay que seguir mejorando”, dijo ya en Radio Sevilla.