Juanlu hace honor a Antonio Puerta y saca a relucir el verdadero espíritu del derbi

Juanlu Sánchez luce esta temporada el dorsal 16 de Antonio Puerta y el internacional sub 21 hace honor al espíritu que defendía la zurda de Diamantes y el digno sucesor que tuvo en Jesús Navas, leyenda, capitán y todo lo imaginable en el Sevilla.

Así, el jugador de Montequinto, cuando ha habido palabras fuera de tono y que no venían a cuento sobre el próximo derbi que han salido de figuras que deben ser un ejemplo y no lo son, mostró su talante conciliador y de deportividad sobre todas las cosas cuando le preguntaron por el Sevilla-Betis del 30 de noviembre.

“Tenemos el partido del Espanyol, que ahora mismo es el más importante. Tú sabes que en Sevilla mucho tiempo antes la gente ya te lo va recordando por las calles lo que es ese partido, pero nosotros estamos centrados en lo que es el Espanyol, que es nuestro objetivo a día de hoy y ya después pensaremos en lo que viene”, dijo en primera instancia Juanlu en una entrevista concedida a 101 TV Sevilla.

Ante la insistencia, no tuvo problemas en abordar el tema del derbi, pero siempre desde el respeto y la deportividad, para empezar descartando poner a nadie por encima de nadie. “Yo creo que no hay partido más igualado que un derbi, que no entiende ni de dinámicas, ni de cómo viene un equipo y otro. Los dos queremos ganar este partido y no creo que haya un favorito claro. En ningún partido de Liga creo que lo haya y en este derbi tampoco”, precisó el canterano sevillista.