El ejemplo de Alexis frente a las numerosas dudas y bajas

El Sevilla inicia la semana previa a su reencuentro con la competición con relativa calma. El equipo descansó este domingo y, dado que el Espanyol-Sevilla es el lunes 24, también lo hará el lunes y el miércoles, cuando ya son esperadas varias incorporaciones de alguno de los siete futbolistas que están lesionados de diversa consideración: Alexis, Azpilicueta, Isaac, Agoumé, Cardoso, Marcao y Nianzou, el único que está absolutamente descartado para lo que queda de 2025. Sí podría reaparecer antes de tiempo Alexis, que este domingo se ejercitó en solitario y no sólo comenzó a pisar el césped, sino que practicó remates a puerta.

Lo desveló el propio delantero a través de Instagram. En su estado publicó un vídeo en el que se lo veía ejercitándose en solitario y cerrando el puño en señal de alegría por dar un paso más en su recuperación. Alexis se lesionó después del Real Sociedad-Sevilla, el 26 de octubre. Se estimó su periodo de baja por lesión en el bíceps femoral en algo más de un mes, lo que en principio le haría llegar muy justo al derbi previsto para el domingo 30. Sin embargo ha anticipado los plazos y podría incluso jugar en Cornellá, el lunes 24, seis días antes.

Siete futbolistas lesionados o tocados

Claro que Matías Almeyda tiene que andar con pies de plomo en el caso del veterano atacante chileno para que no se produzca una recaída que le imipida jugar contra el Betis. Y en esta circunstancia se encuentran otros jugadores como Azpilicueta, Cardoso, Agoumé o Isaac...

El propio Almeyda habló la semana pasada, tras los premios Blázquez y Ruesga Bono, de que contaba con sus dos futbolistas más veteranos para jugar el derbi. Hay optimismo al respecto porque el navarro, que sufrió una lesión en el sóleo tras su precipitada reaparición en el Metropolitano después de una lesión de aductor, también está anticipando los plazos. Pero el problema es volver a arriesgar con reapariciones precipitadas que pongan en riesgo a varios de estos futbolistas con el derbi en ciernes.

“Esperamos tenerlos a todos. Están en esa rehabilitación rápida, muchas veces eso hace que se nos queden fuera otro tiempo. Estamos armando”, dijo con la advertencia del peligro de precipitarse en los plazos, algo que ya le ha pasado factura a algún jugador.

El ejemplo de entrenarse en solitario

De momento, Alexis ha anticipado su regreso al césped al menos dos semanas. Es una buena noticia. Y también es ejemplar que se ejercitase en solitario en jornada de descanso. Es algo que ya hizo la semana pasada en el gimnasio, y repite ahora en el césped.

Hay varios jugadores que están en esa situación de incertidumbre para Cornellá, donde además no estará Carmona por sanción dejando la zaga en el aire. Pero el ataque también está afectado porque está entre los tocados o los que salen de lesión como Alexis.

Isaac tiene una lesión de aductor similar a la que sufrieron Azpilicueta y Mendy; Cardoso sufre lesión en el sóleo como la segunda del navarro; Agoumé arrastra una contusión que provocó un edema enquistado. Y Marcao es el que tiene más cerca reaparecer porque su contusión ósea no es grave. Es esperado el miércoles. Desde ese día irá viendo Almeyda la evolución de los distintos jugadores. E irán repartiendo petos entre titulares y suplentes teniendo muy presente también el próximo derbi.