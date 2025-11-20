El video en el que el Betis anuncia lo de Isco: vuelta al equipo con acción publicitaria incluida

En la tarde de este jueves 20 de noviembre, llegó el ansiado momento para los aficionados del Real Betis Balompié. O casi. Con el típico anzuelo previo lleno de incógnita en redes sociales con cuatro brazaletes de capitán, muchos aficionados pensaron que era el anuncio de la oficialidad de la renovación del de Arroyo de la Miel, pero en Heliópolis no iban a dar ese gusto aún. Isco Alarcón ha confirmado su vuelta a la dinámica de equipo de una forma peculiar, con una acción publicitaria con REVEL en la que los capitanes del conjunto bético se hacían la foto oficial tras esperar al malagueño en su lesión.

Eso sí, su renovación con el combinado de La Palmera hasta el 30 de junio del año 2028 o 2029, ya que el año está por confirmar, con un incremento de sueldo que lo coloca a la altura de lo que es, una leyenda verdiblanca, está al caer. Aunque de momento, toda la actualidad queda dirigida al entrenamiento de este viernes, tras el que Manuel Pellegrini comentará en rueda de prensa si está o no para regresar a la competición este fin de semana ante el Girona, o lo hará el jueves ante el Utrecht.

Isco, enamorado del Betis y pendiente de renovar

"Lo de la renovación es algo que está en el aire, que va a ser fácil porque tanto el Betis como yo queremos alargar nuestro camino juntos. Quiero jugar en el campo nuevo, a ver si llegan ya a un acuerdo porque si no no me va a dar tiempo de jugar. Muy contento y feliz por volver a los entrenamientos y también por estar con mis compañeros", decía hace poco en la rueda de prensa de presentación de su documental junto a su mujer, Sara Sálamo.

Además, quiere hacer cosas en Heliópolis después de retirarse: "Quiero pensar en el momento. Creo que entre el Betis y yo se ha creado algo muy especial, que voy a agradecer siempre. Cuando apuestan por tí cuando no estás pasando por tu mejor momento se te queda en el corazón. Yo intento devolverlo en el campo dejándolo todo. Hemos creado una relación maravillosa y por mi parte voy a intentar alargarla lo máximo posible. Me estoy cuidando mejor que nunca para intentar jugar en el campo nuevo. Sería un reto importante y muy bonito. Pensar siempre en el ahora y ojalá podamos vivir muchos años juntos".