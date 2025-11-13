Jesús Rodríguez: "Ojalá nos hubiésemos podido quedar Antony y yo en el Betis"

Uno de los mejores canteranos que ha salido de los escalafones inferiores del Real Betis Balompié en las últimas décadas ha sido sin duda alguna Jesús Rodríguez. El de Alcalá dejó un importante pellizco económico este verano en una de las salidas más polémicas de los últimos mercados, pero que sirvió (y mucho) para configurar una plantilla a la que a día de hoy se le está exigiendo desde muchos puntos clasificarse para la UEFA Champions League. En una entrevista con El Larguero, ha hablado sobre su marcha y sobre todo, de lo que ocurriría si en un futuro en Heliópolis vuelven a llamarlo.

"Mi primera opción siempre fue quedarme en el Betis, pero no se pudo. Yo siempre quise quedarme, en las condiciones que fuese, pero no se pudo. Espero volver algún día a la que ha sido mi casa", comentaba el extremo zurdo, al que le iban a poner en un aprieto preguntándole si el dinero que hubo para fichar a Antony no lo hubo para retenerlo.

Quería quedarse junto a Antony

"Todos sabemos la calidad que tiene Antony y lo está demostrando. A lo mejor mi salida también ayudó para que él viniese. Al fin y al cabo, ya vemos el nivel que está dando. Es muy bueno. Si yo he tenido que salir de allí para que el Betis le vaya lo mejor posible, me alegraré siempre. Ojalá nos hubiésemos podido quedar los dos", comentaba al respecto Jesús.

Hay incluso fuentes que indican que los verdiblancos no le pierden la pista al alcalareño. Así reacciona él a esto: "Que el Real Betis me siga aunque haya salido es un orgullo. Que yo haya salido no significa que me haya olvidado del Betis. Veo todos los partidos, pueda o no pueda. Me voy a cenar con los amigos y lo tengo puesto en el móvil o de fondo. Uno nunca olvida de donde viene y así será siempre".

Jesús Rodríguez habla sobre su entrenador

"Ya te he dicho que mi me gustaría volver al Betis (risas). Ahora mismo he salido y no sé ahora cuáles serán las intenciones del Betis. ¿Si volvería si me llaman en unos años? Pues podría ser, la verdad (...) Espero que siempre quede claro donde está mi corazón. Se han dicho muchas cosas, sobre todo después de la final, pero yo siempre lo he dejado claro", sentenciaba sobre su futuro.

Sobre su entrenador decía lo siguiente: "Cesc es un entrenador muy intenso, es el primero que tiene hambre y que no se casa con nadie porque tiene una idea de juego muy clara. Desde que estoy con él, siempre lo digo a mis amigos y familiares que va a entrenar a algún grande".