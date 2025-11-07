De un Marc Roca a lo Mahomes al lenguaje gestual de Antony

Nuevo triunfo de un Betis que tiene a los béticos saltando de felicidad en la palma de su mano. Los verdiblancos también se deshicieron del Lyon por la vía rápida y Pellegrini tiene razones de sobra para estar orgulloso del juego de los suyos.

Marc Roca | El pase de ‘quarterback’ sobre Antony fue una maravilla

Marc Roca choca con fuerza con Tessmann en la segunda mitad. / Antonio Pizarro

Se había puesto el Betis por delante con el gol de Abde en un córner y parecía que había que enfriar el juego para no sufrir sobresaltos antes del descanso. Así parecía en una falta cercana al área propia en la que Marc Roca retrasaba el saque. Pero lo que largó fue un pase propio del fútbol americano que se quedó flotando justo para el remate de Antony. Impresionante.

Antony | Está en estado de gracia y encima aprieta

Antony calienta a la grada después de provocar un córner de Tagliafico en un balón que parecía perdido. / Antonio Pizarro

Ha entrado en el punto justo de ebullición y no para de anotar goles para su equipo, cuestión que teóricamente no es la más brillante en su juego. Pero no sólo marca sin parar, también le mete una intensidad al fútbol con sus gestos que provoca que la grada se incendie a favor de los suyos.

Diego Llorente | Una buena noticia verlo a un nivel normal

Diego Llorente sigue un remate en los últimos minutos de Tagliafico. / Europa Press

Es uno de esos fichajes que se producen con la temporada comenzada debido a las lesiones y existía mucha expectación por ver su nivel en un partido completo. El madrileño rindió a plena satisfacción, siempre estuvo atento en las marcas y no permitió que nadie asustara a Álvaro Valles.

Lo Celso | Un día bien y otro regular, sin confianza y se le nota

Lo Celso, con gesto triste tras ser sustituido por Pellegrini. / Antonio Pizarro

Junto a Bakambu, tal vez fuera la nota menos brillante dentro de todo el entramado de este Betis lanzado. El argentino no acaba de estar a gusto del todo, un día ofrece un rendimiento acorde a su nivel y otro está regular, como desconectado. Contra el Lyon, fue uno de estos últimos.