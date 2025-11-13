El desafortunado 'tuit' del Torrent, rival del Betis en Copa del Rey, que tiene a los sevillistas indignados

El Real Betis se enfrentará al Torrent CF, equipo valenciano de la 2ª RFEF, en la segunda ronda de la Copa del Rey, el próximo miércoles 3 de diciembre. Tras el sorteo del pasado martes, el club taronja manifestaba a través de sus redes sociales que iba a ser "un auténtico placer recibir a un histórico del fútbol español y europeo en nuestra casa".

Hasta ahí todo normal porque casi todos los equipos humildes de nuestro fútbol se enorgullecen de recibir a los grandes clubes en estas rondas de la Copa del Rey, ya que les otorgan mucha repercusión y les permiten llenar sus estadios, y sus arcas, en partidos históricos para sus entidades. La polémica surge cuando algunos aficionados del equipo sevillista y de otros clubes, se ríen de que el conjunto taronja hubiera escrito "un histórico del fútbol español y europeo", lo que provocó una nueva reacción del Torrent CF en sus redes sociales.

La respuesta a su propio comentario fue lo que ha levantado las polémicas. "Bueno, pues @RealBetis parece que tenemos a la otra mitad de la ciudad bailando con este tweet. Menos mal que nos ha tocado el club grande de la ciudad verdiblanca".

Ese comentario provocó las reacciones de decenas de sevillistas, que mostraron su rechazo mayoritario al Torrent CF en la red social X y ha indignado a decenas los aficionados del club de Nervión. El 'tuit' del Torrent CF parece haber sido bastante desafortunado.