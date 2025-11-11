El Torrent busca estadio para medirse con el Betis en la Copa del Rey

El Torrent conoció este martes que su rival en la segunda eliminatoria de Copa del Rey será el Betis y, por el momento, está por decidir el escenario de este enfrentamiento histórico para el club valenciano ante el inicio de las obras del campo de Sant Gregori.

El club taronja confirmó hace una semana que, con el inicio de las obras de mejora y modernización del campo de San Gregorio, estaba buscando alternativas para los próximos partidos del Torrent como local, incluyendo la eliminatoria de Copa del Rey, que se jugará entre el 2 y el 4 de diciembre.

De hecho, este lunes confirmaba que el próximo encuentro como local del Torrent, ante el Atlético Baleares correspondiente a la jornada 10 del Grupo 3 de Segunda Federación, se jugará el domingo a las 12:00 en el estadio Miguel Monleón de Picassent.