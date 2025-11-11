El Betis, contra el Torrent en la Copa del Rey

Sergi Altimira celebra con Pablo García uno de sus goles ante el Palma del Río en la anterior eliminatoria copera.

El Betis ya conoce su siguiente estación en la Copa del Rey, después de que sl sorteo celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas lo emparajase con el Torrent de Segunda RFEF en la segunda ronda del torneo.

Cabían varias posibilidades, desde un Tercera RFEF como el Cieza a varios de Segunda RFEF (Quintanar del Rey, Extremadura, Ávila, Navalcarnero, Antoniano y Torrent) y un Primera RFEF entre Talavera, Guadalajara, Tenerife, Murcia, Cartagena y Eldense al primar los criterios de proximidad geográfico en un sorteo dividio en dos grupos (norte y sur) de 28 conjuntos.

Esta segunda ronda de la Copa del Rey se disputará entre el 2 y el 4 de diciembre próximos, pero como quiera que el Betis juega en Nervión el domingo 30 de noviembre (el 6 de diciembre con el Barcelona) lo normal es pensar que los verdiblancos disputarán este choque copero el miércoles o jueves.

El Cieza, representante de Tercera Federación, quedó emparejado, tras eliminar al Córdoba, con el Levante, aunque uno de sus jugadores, Thierry Florian, afirmó justo antes que el vesturario "quería el Betis". Después fueron cayendo varios emparejamientos de conjuntos de Segunda Federación con los de Primera División hasta que salió la bola del Torrent.

Curiosamente el conjunto valenciano anunció este lunes la destitución del hasta ahora su entrenador, Xavi Giménez, que abandona el cargo con el equipo colista del Grupo 3 de Segunda RFEF. El técnico había tomado el mando del equipo el pasado mes de diciembre, consiguiendo la clasificación a la eliminatoria de ascenso a Primera Federación, llegando hasta la final, y obtuvo el billete para la Copa de del Rey después de 35 temporadas. En la anterior ronda eliminó al Juventud Torremolinos por 3-1.

El Betis jugará en el estadio Sant Gregori, que el pasado noviembre cambió su césped artificial tras quedar el campo afectado gravemente por la DANA que asoló parte de Valencia hace poco más de un año. Tendrá que habituarse a esa circunstancia la plantilla heliopolitana, aunque en ningún caso debe ser excusa ante el colista del Grupo 3 de Segunda Federación, con siete puntos, a seis de la permanencia, tras haber ganado solo un partido (1-0 al Olot) en diez jornadas.